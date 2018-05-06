صور.. استمرار أعمال النظافة العامة لحملة محافظ أسوان







أسوان – عبد الله صلاح

شهدت مدن وقرى المحافظة اليوم، الأحد، قيام الكنائس ومراكز الشباب والأندية الرياضية والمدارس وقصور وبيوت الثقافة، استمرار حملة النظافة العامة التى أطلقها اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، تحت شعار "النظافة مسئولية الجميع" بداخل وخارج هذه المواقع وأيضاً فى الشوارع المحيطة حيث تواصلت أنشطة الحملة والتى بدأت من الجمعة الماضية فى المساجد.

وشارك فى فاعليات الحملة رجال الدين والمجتمع المدنى والنشء والشباب والسيدات والعاملين وبدعم من رجال ومعدات مشروع النظافة بمجالس المدن والمراكز ، كما تضمنت الحملة التوعية بمخاطر الإدمان و المخدرات ، وهو الذى يتواكب معه أستمرار أنشطة الحملة الشعبية لنظافة وتجميل المناطق المجاورة لمصرف السيل والتى تضافرت فيها جهود المواطنين المقيمين على جانبى المصرف بدعم من إمكانيات ومعدات مجلس المدينة والهيئات الشركات.

من جانبه، أشاد اللواء مجدى حجازى، فى بيان له، بهذا التنافس المحمود بين جميع أطياف وهيئات ومؤسسات المجتمع الأسوانى والذين يثبتوا دائماً وطنيتهم وحبهم لبلدهم لتظهر محافظتهم فى أبهى صورة جمالية وحضارية ، مؤكداً على أن الهدف من الحملة هو تحويل الجهود الفردية لقوى المجتمع إلى أنشطة جماعية لمساندة الجهود التنفيذية فى مواجهة مشكلة النظافة من خلال تكثيف أعمال النظافة من مجالس المدن فى الشوارع والميادين الرئيسية وخاصة الكنس ورفع القمامة والمخلفات أولاً بأول.



























