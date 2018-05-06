صور.. إنقاذ عشرات المهاجرين غير الشرعيين قرابة السواحل الليبية

صور.. إنقاذ عشرات المهاجرين غير الشرعيين قرابة السواحل الليبيةالأحد، 06 مايو 2018 08:27 م
خفر السواحل الليبى ينقذ المهاجرين وسط البحر
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تمكنت البحرية الليبية، اليوم، من إنقاذ عشرات المهاجرين الأفارقة، الذين حاولوا عبور البحر المتوسط إلى أوروبا بواسطة زورق مطاطى، ورصدت القوات البحرية من خفر السواحل، زورق المهاجرين، بالقرب من سواحل الزاوية .
ونقلت البحرية الليبية، المهاجرين غير الشرعيين، والذين كان برفقتهم أطفال صغار ورضع، إلى سفن خفر السواحل، ومن ثم نقلهم إلى أحدى القواعد البحرية فى طرابلس، والذين كانوا من جنسيات أفريقية .
وكانت البحرية الليبية، أعلنت، أيضًا، أن ما بين 90 و100 مهاجر غير شرعى فقدوا فى البحر المتوسط بعد غرق زورقهم قبالة السواحل الليبية، مشيرة إلى أنها استقت هذه الأرقام من إفادات مهاجرين كانوا على متن الزورق نفسه وتم إنقاذهم.
أحد المهاجرين عقب وصوله طرابلس
عدد من المهاجرين الموقوفين على سواحل طرابلس
عدد من المهاجرين على متن زورق تابع للبحرية الليبية
مهاجرون افارقة فى طرابلس
إحدى المهاجرات تحمل رضيعها
خفر السواحل الليبى ينقل المهاجرين عقب انقاذهم وسط المياه
عشرات المهاجرين الأفارقة
قارب يقل مهاجرين
نقل أحد الضحايا
نقل المهاجرين لأحد المعسكرات فى طرابلس
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