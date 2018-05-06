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سكاى نيوز: انهيارات فى صفوف ميليشيات الحوثى بجبهة الساحل الغربى

الأحد، 06 مايو 2018 12:40 م
سكاى نيوز: انهيارات فى صفوف ميليشيات الحوثى بجبهة الساحل الغربى غارة جوية فى اليمن - ارشيفية


كتب سمير حسنى
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أفادت "سكاى نيوز"، أن صفوف ميليشيات الحوثي تشهد انهيارات بجبهة الساحل الغربى، مبينة أن القوات الإماراتية والمقاومة الجنوبية، سيطرت على مفرق المخا غرب تعز.

كان وزير الإعلام اليمنى معمر الإريانى، قد طالب المجتمع الدولى، بتقديم المزيد من الدعم للحكومة ‏الشرعية، ومساندة جهودها فى تطبيع الأوضاع فى المناطق المحررة.‏

وأعرب الوزير معمر الإريانى، خلال زيارة إلى مقر التلفزيون النمساوى، عن تقدير الحكومة الشرعية ‏لوحدة الموقف الدولى تجاه القضية اليمنية، مشيراً إلى أن وحدة الموقف الدولى تجاه القضية ‏اليمنية ظهر من خلال قرارات الشرعية الدولية الصادرة عن مجلس الأمن التى أكدت ‏جميعها أهمية إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة.‏


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