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سقوط أمطار خفيفة ببيلا وهبوب رياح بمدن كفر الشيخ

الأحد، 06 مايو 2018 07:25 م
سقوط أمطار خفيفة ببيلا وهبوب رياح بمدن كفر الشيخ أمطار


كفر الشيخ – محمد سليمان
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شهدت مدينة بيلا بكفر الشيخ منذ قليل هطول أمطار متوسطة على المدينة والقرى، مصاحبة هبوب رياح محملة بالأتربة، فى حين لم تشهد بقية من المحافظة هطول أى أمطار.

واتخذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا برئاسة اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة بيلا، التدابير خشية استمرار هطول الأمطار.

كما شهدت بقية مدن وقرى المحافظة هبوب رياح مابين متوسطة وخفيفة، ولم تتأثر رحلات الصيد بتلك الرياح فى ميناء الصيد بالبرلس أو بوغاز البرلس.


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