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سانا : الجيش السورى يواصل عمليته العسكرية لإنهاء الوجود الإرهابى جنوب دمشق

الأحد، 06 مايو 2018 05:12 م
سانا : الجيش السورى يواصل عمليته العسكرية لإنهاء الوجود الإرهابى جنوب دمشق قوات الجيش السورى


أ ش أ
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واصل الجيش السورى عمليته العسكرية لإنهاء الوجود الإرهابى جنوب دمشق ، حيث أحكم سيطرته اليوم الأحد على عدد من كتل الأبنية ومداخل الجادات السكنية فى الجزء الشمالى من حى الحجر الأسود بعد ساعات قليلة على تطهير الجزء الجنوبى من الحي.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم أنه فى إطار العملية العسكرية التى تخوضها وحدات الجيش بإسناد سلاحى الجو تابعت تقدمها ضد تحصينات وبؤر التنظيمات الارهابية فى الجزء الشمالى من الحجر الأسود على اتجاه مخيم اليرموك، موسعة نطاق سيطرتها عبر تطهير عدد من كتل الأبنية ومداخل الجادات السكنية فى المنطقة.

وأوضحت (سانا) أن العملية العسكرية التى تخوضها وحدات الجيش لاستئصال البؤر الإرهابية أسفرت عن إيقاع عدد من الارهابيين قتلى ومصابين وتدمير أسلحة ونقاط محصنة لهم وسط انهيارات تراكمية فى معنوياتهم التى تدل عليها حالات الفرار الجماعى فى صفوفهم باتجاه المنطقة المتداخلة مع مخيم اليرموك فى محاولة منهم لتجميع صفوفهم أو تخفيهم بين المدنيين فى المنطقة.


وكانت وحدات الجيش السورى قد فرضت أمس السبت سيطرتها الكاملة على الجزء الجنوبى من حى الحجر الأسود بعد القضاء على آخر تجمعات الإرهابيين فيه وتكبيدهم خسائر كبيرة بالعتاد والأفراد.


وتنفذ وحدات الجيش منذ عدة أيام عملية عسكرية لإنهاء الوجود الإرهابى من جنوب دمشق تمكنت خلالها من السيطرة على أحياء الماذنية والقدم والعسالى والجورة بالتوازى مع إخراج الإرهابيين غير الراغبين بالتسوية من بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم إلى شمال سوريا.


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