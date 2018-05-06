" زراعة الاسكندرية " : توريد أكثر من 91 ألف طن قمح حتى الآن

" زراعة الاسكندرية " : توريد أكثر من 91 ألف طن قمح حتى الآنالأحد، 06 مايو 2018 07:05 م
قمح - أرشيفية
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قال الدكتور مصطفى بخشوان ، وكيل وزارة الزراعة بالاسكندرية ، أن ماتم توريده من الأقماح المحلية ،حتى الان هو 91 ألف و 390 طن .
و أشار فى بيان صادر اليوم إلى أن المديرية، تستهدف هذا العام توريد نحو 200 ألف طن ، مؤكدا على أنه تم تجهيز أربع مراكز لإستلام الأقماح بالمحافظة بإجمالي السعات التخزينية للصوامع تبلغ 178 ألف طن .
وقال أنها تشمل مركز محرم بك بهنجار الأرض الزراعية وتتسع 3 آلاف طن، ومركز العامرية بناكر السلام، ومخازن السلام وتتسع 90 ألف طن، وصوامع الكينج مريوط بسعة 40 ألف طن، وصوامع برج العرب بسعة 45 ألف طن.
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