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" زراعة الاسكندرية " : توريد أكثر من 91 ألف طن قمح حتى الآن

الأحد، 06 مايو 2018 07:05 م
" زراعة الاسكندرية " : توريد أكثر من 91 ألف طن قمح حتى الآن قمح - أرشيفية


الإسكندرية جاكلين منير
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قال الدكتور مصطفى بخشوان ، وكيل وزارة الزراعة بالاسكندرية ، أن ماتم توريده من الأقماح المحلية ،حتى الان هو 91 ألف و 390 طن .

و أشار فى بيان صادر اليوم  إلى أن المديرية، تستهدف هذا العام توريد نحو 200 ألف طن ، مؤكدا على أنه تم تجهيز أربع مراكز لإستلام الأقماح بالمحافظة بإجمالي السعات التخزينية للصوامع تبلغ 178  ألف طن .

وقال أنها تشمل مركز محرم بك بهنجار الأرض الزراعية وتتسع 3 آلاف طن، ومركز العامرية بناكر السلام، ومخازن السلام وتتسع 90 ألف طن، وصوامع الكينج مريوط بسعة 40 ألف طن، وصوامع برج العرب بسعة 45 ألف طن.

 

 

 


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