" زراعة الاسكندرية " : توريد أكثر من 91 ألف طن قمح حتى الآن







الإسكندرية جاكلين منير

قال الدكتور مصطفى بخشوان ، وكيل وزارة الزراعة بالاسكندرية ، أن ماتم توريده من الأقماح المحلية ،حتى الان هو 91 ألف و 390 طن .

و أشار فى بيان صادر اليوم إلى أن المديرية، تستهدف هذا العام توريد نحو 200 ألف طن ، مؤكدا على أنه تم تجهيز أربع مراكز لإستلام الأقماح بالمحافظة بإجمالي السعات التخزينية للصوامع تبلغ 178 ألف طن .

وقال أنها تشمل مركز محرم بك بهنجار الأرض الزراعية وتتسع 3 آلاف طن، ومركز العامرية بناكر السلام، ومخازن السلام وتتسع 90 ألف طن، وصوامع الكينج مريوط بسعة 40 ألف طن، وصوامع برج العرب بسعة 45 ألف طن.