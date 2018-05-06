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رسميا.. 33,7% نسبة المشاركة فى أول انتخابات بلدية بتونس منذ ثورة 2011

الأحد، 06 مايو 2018 10:53 م
رسميا.. 33,7% نسبة المشاركة فى أول انتخابات بلدية بتونس منذ ثورة 2011 انتخابات تونس
أ ف ب
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بلغت نسبة المشاركة فى الانتخابات البلدية الأولى بعد الثورة فى تونس، الأحد 33,7% فقط، حسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فى ما يُشكل نكسة للطبقة السياسية.

وقالت الهيئة إن 1797154 تونسيًا قد أدلوا باصواتهم، من أصل أكثر من 5,3 مليون ناخب مسجل فى بلد يبلغ عدد سكانه 11,4 ملايين نسمة.

 

 


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