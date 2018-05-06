رسميا.. 33,7% نسبة المشاركة فى أول انتخابات بلدية بتونس منذ ثورة 2011

أ ف ب

بلغت نسبة المشاركة فى الانتخابات البلدية الأولى بعد الثورة فى تونس، الأحد 33,7% فقط، حسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فى ما يُشكل نكسة للطبقة السياسية.

وقالت الهيئة إن 1797154 تونسيًا قد أدلوا باصواتهم، من أصل أكثر من 5,3 مليون ناخب مسجل فى بلد يبلغ عدد سكانه 11,4 ملايين نسمة.