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"رجال أعمال الإسكندرية" توفر قروض للشباب بالوادى الجديد بمليون و300 ألف جنيه

الأحد، 06 مايو 2018 03:46 م
"رجال أعمال الإسكندرية" توفر قروض للشباب بالوادى الجديد بمليون و300 ألف جنيه محافظ الوادى الجديد


الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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استقبل اليوم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ،وفد من جميعة رجال أعمال الإسكندرية ،برئاسة الدكتور محمد محرم نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية،والذى زار المحافظة اليوم ،بهدف تسليم الشباب أبناء المحافظة قروض لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

وقالت المحافظة فى بيان لها،أنه خلال اللقاء أوضح نائب رئيس مجلس ادارة الجمعية ،أن إجمالي القروض التي تم توفيرها خلال شهر واحد لأبناء المحافظة، قد بلغت 1.3 مليون جنيه، بواقع عدد 326 شاب مستفيد بحد أدنى 3 ألاف جنيه ،وذلك بفائدة ثابتة 17% ،وتمثلت هذه القروض في مشروعات ( صناعيه – خدميه – تجاريه – زراعيه ).

وقال محرم ،أنه خلال الفترة القادمة سوف يتم التوسع في أنشطة الجمعية على أرض المحافظة ،وذلك من خلال افتتاح أفرع بجميع مراكز المحافظة.

وناشد محافظ الوادى الجديد، الشباب بضرورة الاستفادة الفعلية من هذه القروض والتوسع فى المشروعات ،فيما يوفر حياة كريمة لهم ،مطالبا بتخفيض الفوائد المستحقة على القروض نظرا لطبيعة المحافظة ،وعلى الفور وعد وفد الزيارة بدراسة ذلك وعرضه على مجلس الإدارة لاتخاذ قرار نحوه.

وأكد وفد الجمعية على ،أنه سوف تتولى الجمعية توفير كافة الخامات اللازمة لإقامة مشروعات الشباب ومشروعات المرآه المعيلة ،وكذلك تدريب الشباب على إعداد دراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات الاستثمارية، بجانب المساهمة فى اعمال محو الأمية بالمحافظة.

وأنهى وفد الجمعية زيارته للمحافظة، بتفقد بعض من المصانع (تمور- مصنع الملابس ) ،وكذلك تفقد مركز التدريب على الحرف التابع للقوى العاملة ،وذلك بهدف بحث آليات تطويره وتعظيم الاستفادة منه، فيما يخدم الشباب أبناء الوادي الجديد.

وفى سياق متصل قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ،أنه جارى الدراسة والتنسيق المبدئي ،لإقامة مصنع للتمور على أرض المحافظة ،وذلك بالشراكة مع الجمعية.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة سوف تقوم تخصيص الأراضي اللازمة ،لإقامة المصنع على ان تتولى الجمعية باقي التجهيزات وتأثيث المصنع، وكذلك توفير عماله مدربه من الشباب أبناء المحافظة للعمل به.

 


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