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رئيس وزراء ليسوتو يصل إلى الخرطوم فى زيارة رسمية

الأحد، 06 مايو 2018 04:34 م
رئيس وزراء ليسوتو يصل إلى الخرطوم فى زيارة رسمية الدكتور موتسواهاى توماس تابين رئيس وزراء ليسوتو


الخرطوم (أ ش أ)
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وصل رئيس وزراء مملكة ليسوتو، الدكتور موتسواهاى توماس تابين، اليوم الأحد، إلى الخرطوم فى زيارة رسمية للسودان تستغرق 3 أيام.

وكان فى استقباله بمطار الخرطوم الدولى الفريق أول ركن بكرى حسن صالح النائب الأول للرئيس السودانى رئيس مجلس الوزراء القومى، وعدد من الوزراء والمسئولين بالدولة.

وقال وكيل وزارة الخارجية السودانية، السفير عبدالغنى النعيم، فى تصريح صحفي، إن رئيس وزراء ليسوتو سيلتقى خلال الزيارة، بالرئيس السودانى عمر البشير، وكذلك بمساعده الدكتور فيصل حسن إبراهيم، موضحا أنه سوف يستهل زيارته بمباحثات ثنائية مع رئيس الوزراء السوداني، تتناول العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين.

وأضاف أنه سيقوم خلال الزيارة بجولة فى عدد من المؤسسات والمنشآت الصناعية بالسودان.

وأشار النعيم، إلى أن مملكة ليسوتو هى واحدة من دول مجموعة التنمية الاقتصادية فى الجنوب الإفريقي، منوها بأنه سيتم فى ختام الزيارة التوقيع على اتفاقية لجنة التشاور السياسى بين السودان ومملكة ليسوتو، وكذلك عدة مذكرات تفاهم فى عدة مجالات من بينها الضمان الاجتماعي، بجانب بحث التعاون فى قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية وتبادل الخبرات والتجارب.

 


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