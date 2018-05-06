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رئيس الحكومة التونسية يدلى بصوته فى انتخابات البلدية

الأحد، 06 مايو 2018 11:44 ص
رئيس الحكومة التونسية يدلى بصوته فى انتخابات البلدية رئيس الحكومة التونسية


كتبت آمال رسلان
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أدلى رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد بصوته فى الانتخابات البلدية اليوم الأحد 6 مايو بالمدرسة الإبتدائية عبد الرحمن مامى بالمرسى، وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها صباح اليوم فى أول انتخابات بلدية بالبلاد منذ ثورة يناير 2011.

 

بدأ التصويت صباح اليوم فى كامل ولايات تونس، حيث تشهد تلك الانتخابات تنافسا واضحا بين المدنية والإسلام السياسى، حيث يمثل التيار المدنى حزب نداء تونس، فى حين تمثل حركة النهضة التيار الإسلامى.

 

ويتنافس على مقاعد البلديات التونسية وهى الجماعة الإدارية الأولى فى التنظيم الحكومى، أكثر من 2070 لائحة انتخابية بين الأحزاب والمستقلين، بما يزيد عن 54 ألف مرشح فى 350 دائرة بلدية.

 

وقدرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن نصف عدد المرشحين تقريبا من النساء، فيما تزيد نسبة الشباب "أقل من 35 عاما" على الـ50%، يتنافسون على التمثيل المحلى لمجالس بلدية فى أول تطبيق للحكم اللامركزى.


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