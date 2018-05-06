حزب الوفد يطلق حملة أمان للحد من جرائم "التوك توك" في شبين القناطر







القليوبية نيفين طه

أطلق حزب الوفد بمركز ومدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية برئاسة محمد فتحي عبد الرازق، "حملة أمان"، للحفاظ على أرواح المواطنين، والحد من الجرائم، وذلك من خلال حصر كافة التكاتك، ووضع عليها أرقام "إستيكر" يلصق على كل توك توك، بداية من رقم 100 وحتى نهاية أعداد التكاتك الموجودة بالمدينة، بالإضافة لعمل كشف حصر بأسماء وأرقام بطاقات لكل من يعمل على توك توك داخل مركز شرطة شبين القناطر .

من جانبه أكد الرائد محمد عبدالله رئيس مباحث شبين القناطر، أن كل قائد مركبة "توك توك" سيحصل على رقم وسوف يترك جميع بياناته الشخصية، ورقم تليفونه داخل كشف على الكمبيوتر لدي مركز شرطة شبين القناطر، بأرقام هذه التكاتك، وأسماء السائقين، مشيراً بأن من يخالف لصق "الاستيكر" سوف يطبق علية الغرامة المالية، وسحب المركبة الخاصة به، لافتاً بأن هذا "الاستيكر" إجباري علي جميع السائقين .

وأضاف رئيس مباحث شبين القناطر، أنه سيكون لدى حزب الوفد بالمدينة، نسخة من الكشوف بالأسماء والعناوين وأرقام الهواتف، والتنبيه على كل الفتيات والأمهات والطلبة والطالبات وعمل حملات توعية، بعدم إستخدام أي توك توك بدون رقم حرصاً على سلامتهم .

من جانبه، أوضح، محمد فتحى عبدالرازق رئيس لجنة الوفد بشبين القناطر، أن الهدف من تلك الحملة هو الحد من تواجد أي "توك توك" يعمل من خارج المدينة يقوم بعمل إجرامي، كخطف بنت أو طفل، أو ما شابه ذلك من سرقات وخلافه، بالإضافة لعدم إستغلال البعض للوضع الراهن، ورفع قيمة الأجرة على الأهالي، مشيراً بأنه سيتم الإبلاغ عن رقم التوك توك ومقاطعته، لافتاً بأن "الاستيكر" إجباري علي سائقي التوك توك لضمان تطبيق ونجاح الحملة .