video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 06 مايو 2018 05:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

حزب الوفد يطلق حملة أمان للحد من جرائم "التوك توك" في شبين القناطر

الأحد، 06 مايو 2018 05:21 م
حزب الوفد يطلق حملة أمان للحد من جرائم "التوك توك" في شبين القناطر تكوتوك


القليوبية نيفين طه
إضافة تعليق

أطلق حزب الوفد بمركز ومدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية برئاسة محمد فتحي عبد الرازق، "حملة أمان"، للحفاظ على أرواح المواطنين، والحد من الجرائم، وذلك من خلال حصر كافة التكاتك، ووضع عليها أرقام "إستيكر" يلصق على كل توك توك، بداية من رقم 100 وحتى نهاية أعداد التكاتك الموجودة بالمدينة، بالإضافة لعمل كشف حصر بأسماء وأرقام بطاقات لكل من يعمل على توك توك داخل مركز شرطة شبين القناطر .

من جانبه أكد الرائد محمد عبدالله رئيس مباحث شبين القناطر، أن كل قائد مركبة "توك توك" سيحصل على رقم وسوف يترك جميع بياناته الشخصية، ورقم تليفونه داخل كشف على الكمبيوتر لدي مركز شرطة شبين القناطر، بأرقام هذه التكاتك، وأسماء السائقين، مشيراً بأن من يخالف لصق "الاستيكر" سوف يطبق علية الغرامة المالية، وسحب المركبة الخاصة به، لافتاً بأن هذا "الاستيكر" إجباري علي جميع السائقين .

وأضاف رئيس مباحث شبين القناطر، أنه سيكون لدى حزب الوفد بالمدينة، نسخة من الكشوف بالأسماء والعناوين وأرقام الهواتف، والتنبيه على كل الفتيات والأمهات والطلبة والطالبات وعمل حملات توعية، بعدم إستخدام أي توك توك بدون رقم حرصاً على سلامتهم .

من جانبه، أوضح، محمد فتحى عبدالرازق رئيس لجنة الوفد بشبين القناطر، أن الهدف من تلك الحملة هو الحد من تواجد أي "توك توك" يعمل من خارج المدينة يقوم بعمل إجرامي، كخطف بنت أو طفل، أو ما شابه ذلك من سرقات وخلافه، بالإضافة لعدم إستغلال البعض للوضع الراهن، ورفع قيمة الأجرة على الأهالي، مشيراً بأنه سيتم الإبلاغ عن رقم التوك توك ومقاطعته، لافتاً بأن "الاستيكر" إجباري علي سائقي التوك توك لضمان تطبيق ونجاح الحملة .

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ القليوبية يناقش إنشاء مجمع مدارس بمدينة طوخ على مساحة 3000 متر

القليوبية

اخبار مصر

اخبار القليوبية

اخبار المحافظات




لا تفوتك
شاهد.. محمد صلاح عاشق هز شباك أندية لندن قبل قمة تشيلسى

شاهد.. محمد صلاح عاشق هز شباك أندية لندن قبل قمة تشيلسى

البحوث الفلكية: الجمعة 15 يونيه أول أيام عيد الفطر وصلاته 5:18 دقيقة بالقاهرة

البحوث الفلكية: الجمعة 15 يونيه أول أيام عيد الفطر وصلاته 5:18 دقيقة بالقاهرة

ورحل آخر الضباط الأحرار.. وفاة خالد محيى الدين عضو مجلس قيادة ثورة 23 يوليو عن عمر يناهز 96 عاما.. وصفه الرئيس جمال عبد الناصر بالصاغ الأحمر.. أسس حزب التجمع وظل نائبا بالبرلمان 15 عاما فى عهد مبارك

ورحل آخر الضباط الأحرار.. وفاة خالد محيى الدين عضو مجلس قيادة ثورة 23 يوليو عن عمر يناهز 96 عاما.. وصفه الرئيس جمال عبد الناصر بالصاغ الأحمر.. أسس حزب التجمع وظل نائبا بالبرلمان 15 عاما فى عهد مبارك

التعليم: انتهاء وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة.. وبدء طباعة 4 نماذج اختبار فى كل مادة.. وتؤكد: إعلان أرقام جلوس الطلاب خلال أيام.. وتسليم خطابات الندب للمراقبين ومقدرى الدرجات نهاية الشهر الجارى

التعليم: انتهاء وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة.. وبدء طباعة 4 نماذج اختبار فى كل مادة.. وتؤكد: إعلان أرقام جلوس الطلاب خلال أيام.. وتسليم خطابات الندب للمراقبين ومقدرى الدرجات نهاية الشهر الجارى

الورود المطرزة موضة الأحذية السنادى.. من الجينز للفساتين اعرفى تلبسيها امتى

الورود المطرزة موضة الأحذية السنادى.. من الجينز للفساتين اعرفى تلبسيها امتى

المصرى يستهل دورى المجموعات بالكونفدرالية أمام بطل موزمبيق ببورسعيد.. الليلة

المصرى يستهل دورى المجموعات بالكونفدرالية أمام بطل موزمبيق ببورسعيد.. الليلة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة