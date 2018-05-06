جهاز شئون البيئة بالدقهلية: "اختفاء البقعة الزرقاء بنهر النيل"







الدقهلية - محمد حيزة

قالت آمال عطية رئيس جهاز شئون البيئة بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، إن جهاز شئون البيئة يتابع باستمرار البقعة الزرقاء التى ظهرت بمسطح نهر النيل بالمنصورة، وذلك جراء أعمال الدهانات بكوبرى القطار الواصل بين مركزى المنصورة وطلخا.

وأضافت عطية فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنه تم اتخاذ التدابير اللازمة وعمل فكرة واقية لمنع تساقط الدهانات مرة أخرى، من أعمال دهان الكوبرى، ونتابع مع شرطة المسطحات المائية أول بأول الوضع بنهر النيل، لإن الموضوع كبير جدًا، خاصة إذا كان ما يتعلق بنهر النيل، فنهر النيل هو حياة المصريين، ولا نسمح أبدا بتلويثه أو مساسه، ومهمتنا الحفاظ عليه جنبا إلى جنب مع كافة الموارد الطبيعية.