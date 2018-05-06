جامعه الاسكندرية تفتح ورشه العمل السابعة بكلية التربيه النوعيه

جامعه الاسكندرية تفتح ورشه العمل السابعة بكلية التربيه النوعيهالأحد، 06 مايو 2018 04:03 م
جامعه الاسكندريه-ارشيفية
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افتتح الدكتور عبد العزيز قنصوه نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،ورشة العمل السابعة بكلية التربية النوعية تحت عنوان "الابداع وريادة الأعمال لتحقيق المستقبل المستدام.
وصرحت الدكتورة أميرة الصردى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع أن ورشة العمل تضمنت إقامة عدة ندوات عن "سيناريو ما وراء الابداع الأدبى فى الكتابة" و"الادارة الثقافية وتنمية الابداع" و"الأداء المسرحى كوظيفة تعليمية" و"الابداع وجودة الحياة الأسرية" كما تضمنت الورشة معرضين فنيين الأول معرض مسابقة Behanse & Adobe الدولية للجرافيك ومعرض الفنان أحمد عماد الدين Adobe للجرافيك.
وأضافت أن ورشة العمل تضمنت أيضاً مناقشة الواقع الافتراضى كمدخل لتنمية الابداع والمهارات الفنية وتوظيف الطباعة الفنية بالدمج بين تقنية الحفر على اللينو والشاشة الحريرية لتطوير المشروعات الصغيرة والتنمية المستدامة للمرأة المصرية وريادة الأعمال.
شارك فى ورشة العمل الدكتورة منى شرف عبد الجليل منسق الاتحاد الدولى للاقتصاد المنزلى وممثلة فى لجنة منسقى الجمعيات الأهلية باليونسكو، والدكتورة خيرية محمد عبد العزيز القائم بعمل رئيس قسم التربية الفنية، والدكتورة إيناس موسى وكيل الكلية لشئون التعليم والطـلاب، والمخرج أحمـد صالـح والسيناريست والكاتب وحيد مهدى، وعدد من الفنانين وأعضاء هيئة التدريس بالكلية والطلاب.
كما أكد الدكتور عبد العزيز قنصوه على ضرورة تبني فكره الصناعه القائمه على المعرفه بمفهومها الشامل وتحويلها لأرض الواقع و ذلك من خلال دعم شباب المبتكرين ورواد الأعمال ومساندتهم في تنفيذ مشروعاتهم باعتبارهم المقدر الحقيقي لمصر وسبيلها للتقدم .
جاء ذلك خلال فعاليات الملتقى الأول لرواد الأعمال والمبتكرين الذي نظمه نادي سبورتنج، والذي استضاف الطلبه المبتكرين من كليه الهندسة جامعه الاسكندرية والأكاديمية البحريه والتعليم الفني وأدارته داليا حسني رئيس لجنه العلاقات العامه وخدمه المجتمع بنادي سبورتنج .
كما أشاد د.قنصوه فى بيان صحفى، بدور جامعه الاسكندرية في تقديم الدعم الكامل للطلاب المبتكرين الذين رفعوا أسم مصر عاليا بحصولهم على المراكز الأولى في المسابقات الدوليه بفضل اختراعاتهم المتميزة وذلك من خلال الدعم المقدم من الصناعة ومن خلال الآليات التى توفرها الجامعة لتحويل بعض هذه الإبتكارات، والأفكار إلى مشروعات تسهم فى تنمية الإقتصاد المعرفى.
وأكد سعيد علام عميد كليه الهندسة على ان الكلية ستعمل على تذليل العقبات التى تواجه شباب المخترعين من أبناء الكلية وأشاد بحصول فريقين منهم على المركز الأول في مسابقه تصميم طائره بدون طيار وهذا دليل على امتلاكهم الفكر الذي يحتاج للدعم.
وأشار إلى حصول طلاب الكلية فى اختراع الغواصة الآلية ROV على الثلاث مراكز الأول على مستوى العالم العربى بالإضافة إلى العديد من الجوائز على كثير من المستويات .
أشار الدكتور أحمد ورده رئيس نادي سبورتنج إلى أن تبني فكره الملتقى تعتبر الاولى من نوعها لدعم شباب رواد الأعمال والمبتكرين والمساهمة فى خدمة المجتمع وتطويره وإلقاء الضوء على الشباب المصرى الذى يعتبر قدوة للمجتمع ،كما أشار إلى بروتوكول التعاون بين النادى وجامعة الإسكندرية للاستفادة من خبراتهم فى مجال الإنشاءات والزراعة والطب بالنادى.
وأكدت أمال عبد الظاهر وكيل وزارة التربية والتعليم على الاهتمام بتطوير التعليم الفنى وفقا لاتجاهات الدولة مشيره الى المادة 20 من الدستور باعتبار طلابه ركيزة هذا الوطن.
وفى نهاية اللقاء قام الحضور بزيارة المعرض المقام لشباب المخترعين وكرمهم د أحمد وردة والدكتور عبد العزيز قنصوه والدكتور سعيد علام والدكتور محمود داوود بتقديم شهادات التقدير لهم.
حضر اللقاء محمد داوود نائب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحرى و عصام البكل عميد مجمع خدمة الصناعة بالأكاديمية البحرية وهانى عياد رئيس قسم التشغيل بمركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية و محسن عثمان الأستاذ بكلية الهندسة والمسئول عن الطلبة المخترعين.
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