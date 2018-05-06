جامعه الاسكندرية تفتح ورشه العمل السابعة بكلية التربيه النوعيه







الإسكندرية- هناء أبو العز

افتتح الدكتور عبد العزيز قنصوه نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،ورشة العمل السابعة بكلية التربية النوعية تحت عنوان "الابداع وريادة الأعمال لتحقيق المستقبل المستدام.

وصرحت الدكتورة أميرة الصردى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع أن ورشة العمل تضمنت إقامة عدة ندوات عن "سيناريو ما وراء الابداع الأدبى فى الكتابة" و"الادارة الثقافية وتنمية الابداع" و"الأداء المسرحى كوظيفة تعليمية" و"الابداع وجودة الحياة الأسرية" كما تضمنت الورشة معرضين فنيين الأول معرض مسابقة Behanse & Adobe الدولية للجرافيك ومعرض الفنان أحمد عماد الدين Adobe للجرافيك.

وأضافت أن ورشة العمل تضمنت أيضاً مناقشة الواقع الافتراضى كمدخل لتنمية الابداع والمهارات الفنية وتوظيف الطباعة الفنية بالدمج بين تقنية الحفر على اللينو والشاشة الحريرية لتطوير المشروعات الصغيرة والتنمية المستدامة للمرأة المصرية وريادة الأعمال.

شارك فى ورشة العمل الدكتورة منى شرف عبد الجليل منسق الاتحاد الدولى للاقتصاد المنزلى وممثلة فى لجنة منسقى الجمعيات الأهلية باليونسكو، والدكتورة خيرية محمد عبد العزيز القائم بعمل رئيس قسم التربية الفنية، والدكتورة إيناس موسى وكيل الكلية لشئون التعليم والطـلاب، والمخرج أحمـد صالـح والسيناريست والكاتب وحيد مهدى، وعدد من الفنانين وأعضاء هيئة التدريس بالكلية والطلاب.