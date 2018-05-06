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جامعة بنها تنعى خالد محى الدين

الأحد، 06 مايو 2018 09:07 م
جامعة بنها تنعى خالد محى الدين خالد محى الدين


القليوبية- نيفين طه
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فقدت مصر اليوم أحد أبرز مناضليها وأحد القادة التاريخيين لثورة الشعب المصري فى يوليو 1952 المناضل خالد محى الدين ابن مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية

ومع التسليم بقضاء الله وقدره تنعى جامعة بنها رئيسا ونوابا وعمداء واساتذة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب فقيد الوطن الغالى راجية أن يشمله الله العلى القدير برحمته ومغفرته

وتتقدم الجامعة للشعب المصرى عامة ولشعب القليوبية وكفر شكر خاصة بخالص التعازي فى فقيد الوطن.

 


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