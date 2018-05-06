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"ثقافة الأقصر" : انشاء 3 مواقع ثقافية جديدة بمساحات مختلفة

الأحد، 06 مايو 2018 12:36 م
"ثقافة الأقصر" : انشاء 3 مواقع ثقافية جديدة بمساحات مختلفة محمد العدوى مدير عام قصر ثقافة الأقصر


الأقصر – أحمد مرعى
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أعلن محمد العدوى مدير عام قصر ثقافة الأقصر،أنه فى إطار الاهتمام بالقطاع الثقافى بمحافظة الأقصر،يجرى العمل فى 3 مواقع ثقافية وتشمل قصر ثقافة "الأقالتة"المقام على مساحة 750 متر مربع حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال به 85% من البنية الأساسية،ومن المقرر أن يخدم قرية الأقالتة والقرى المحيطة بها ذات الكثافة السكانية الكبيرة.
 
وأشار محمد العدوى فى بيان له إلى أنه جارى العمل فى قصر ثقافة "المدامود "المقام على مساحة 900 متر مربع بحوض الرمال، ومن المقرر أن يخدم منطقة المدامود بحرى ومدينة طيبة، وتابع مدير ثقافة الأقصر، أن الموقع الثقافى الثالث هو قصر ثقافة الندافين بحاجر العديسات والمقام على مساحة 1400 متر مربع، ومن المقرر أن يخدم منطقة حاجر العديسات والقرى التابعة لها.
 
 

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