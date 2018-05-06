تنفيذ ازدواج شارع العدل بالخارجة بتكلفة 3 مليون جنيه







الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أعلن المهندس مجدى الطماوى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد عن استكمال تنفيذ مشروع ازدواج شارع العدل المتفرع من شارع النبوى المهندس وحتى ميدان العمل أمام محكمة الخارجة القديمة، بتكلفة تصل إلى حوالى 3 ملايين جنيه، وذلك بالتعاون بين الإدارة الهندسية والحملة الميكانيكية وحى جنوب، حيث يتم رفع الرمال وإزالة الأشجار التى تعوق مسار الطريق.

وقال الطماوى فى تصريح خاص لــ"اليوم السابع" إن ازدواج الطريق سوف يساهم فى تسيير حركة المرور والحد من وقوع الحوادث وإعادة تخطيط الشوارع الرئيسية بمدينة الخارجة بشكل جمالى وحضارى، مؤكدا على أنه يتم رفع كافة الإشغالات والأشجار وأعمدة الإنارة التى تعترض أعمال التوسعة وترحيلها إلى أماكن أخرى وفقا لما تم تصميمه قبل البدء فى أعمال الازدواج .



- جانب من توسعة الطريق



2- أعمال التوسعة



ازدواج شارع العدل بالخارجة



رفع الأشجار والإشغالات



تجهيز الطريق



مشروع ازدواج شارع العدل بالخارجة



جانب من أعمال التطوير