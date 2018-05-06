تعرف على "سمر بنت مازن" أول امرأة فى وظيفة ملحق تجارى بالسعودية







وكالات الأنباء

لأول مرة فى تاريخ السعودية، تشغل امرأة منصب ملحق تجارى، وذلك بعد إصدار وزير التجارة والاستثمار، ماجد بن عبد الله القصبى، قرارا بتعيين سمر بنت مازن صالح ملحقا تجاريا فى طوكيو.

وقالت الوزارة فى بيان أصدرته ونشرته على موقعها الإلكترونى إن "هذه الخطوة تأتى ضمن منهجية الوزارة فى تمكين المرأة" السعودية.

وحصلت سمر بنت مازن صالح على شهادة الماجستير فى الصحافة والإعلام الدولى من جامعة "سيتى" فى لندن، وعملت قبل تعيينها موظفة بالملحقية التجارية السعودية فى إيطاليا مسئولة عن تنمية التبادل التجارى وتنمية الصادرات غير النفطية من السلع والخدمات، وهى تتحدث اللغة الانجليزية والإيطالية بطلاقة.

وتأتى هذه الخطوة فى إطار سياسة المملكة، التى تسعى لتغيير وضع المرأة، وقد اتخذت قرارات غير مسبوقة فى هذا المجال، مع وصول الأمير محمد بن سلمان إلى منصب ولى العهد.