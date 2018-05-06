video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 06 مايو 2018 02:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

تعرف على "سمر بنت مازن" أول امرأة فى وظيفة ملحق تجارى بالسعودية

الأحد، 06 مايو 2018 01:49 م
تعرف على "سمر بنت مازن" أول امرأة فى وظيفة ملحق تجارى بالسعودية السعودية سمر بنت مازن


وكالات الأنباء
إضافة تعليق

لأول مرة فى تاريخ السعودية، تشغل امرأة منصب ملحق تجارى، وذلك بعد إصدار وزير التجارة والاستثمار، ماجد بن عبد الله القصبى، قرارا بتعيين سمر بنت مازن صالح ملحقا تجاريا فى طوكيو.

وقالت الوزارة فى بيان أصدرته ونشرته على موقعها الإلكترونى إن "هذه الخطوة تأتى ضمن منهجية الوزارة فى تمكين المرأة" السعودية.

وحصلت سمر بنت مازن صالح على شهادة الماجستير فى الصحافة والإعلام الدولى من جامعة "سيتى" فى لندن، وعملت قبل تعيينها موظفة بالملحقية التجارية السعودية فى إيطاليا مسئولة عن تنمية التبادل التجارى وتنمية الصادرات غير النفطية من السلع والخدمات، وهى تتحدث اللغة الانجليزية والإيطالية بطلاقة.

وتأتى هذه الخطوة فى إطار سياسة المملكة، التى تسعى لتغيير وضع المرأة، وقد اتخذت قرارات غير مسبوقة فى هذا المجال، مع وصول الأمير محمد بن سلمان إلى منصب ولى العهد.

قرار تعيين سمر بنت مازن
قرار تعيين سمر بنت مازن

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزارة الحج السعودية: بدء إجراءات تسجيل حجاج الداخل نهاية مايو الجارى

العاهل السعودى يصدر قرارا بحماية المبلغين عن الفساد فى المملكة

السعوديه

اخبار السعوديه

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم

العاهل السعودى




لا تفوتك
البحوث الفلكية: الجمعة 15 يونيه أول أيام عيد الفطر وصلاته 5:18 دقيقة بالقاهرة

البحوث الفلكية: الجمعة 15 يونيه أول أيام عيد الفطر وصلاته 5:18 دقيقة بالقاهرة

وفاة خالد محيى الدين مؤسس حزب التجمع وعضو مجلس قيادة ثورة 23 يوليو

وفاة خالد محيى الدين مؤسس حزب التجمع وعضو مجلس قيادة ثورة 23 يوليو

ورحل آخر الضباط الأحرار.. وفاة خالد محيى الدين عضو مجلس قيادة ثورة 23 يوليو عن عمر يناهز 96 عاما.. وصفه الرئيس جمال عبد الناصر بالصاغ الأحمر.. أسس حزب التجمع وظل نائبا بالبرلمان 15 عاما فى عهد مبارك

ورحل آخر الضباط الأحرار.. وفاة خالد محيى الدين عضو مجلس قيادة ثورة 23 يوليو عن عمر يناهز 96 عاما.. وصفه الرئيس جمال عبد الناصر بالصاغ الأحمر.. أسس حزب التجمع وظل نائبا بالبرلمان 15 عاما فى عهد مبارك

التعليم: انتهاء وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة.. وبدء طباعة 4 نماذج اختبار فى كل مادة.. وتؤكد: إعلان أرقام جلوس الطلاب خلال أيام.. وتسليم خطابات الندب للمراقبين ومقدرى الدرجات نهاية الشهر الجارى

التعليم: انتهاء وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة.. وبدء طباعة 4 نماذج اختبار فى كل مادة.. وتؤكد: إعلان أرقام جلوس الطلاب خلال أيام.. وتسليم خطابات الندب للمراقبين ومقدرى الدرجات نهاية الشهر الجارى

الورود المطرزة موضة الأحذية السنادى.. من الجينز للفساتين اعرفى تلبسيها امتى

الورود المطرزة موضة الأحذية السنادى.. من الجينز للفساتين اعرفى تلبسيها امتى

المصرى يستهل دورى المجموعات بالكونفدرالية أمام بطل موزمبيق ببورسعيد.. الليلة

المصرى يستهل دورى المجموعات بالكونفدرالية أمام بطل موزمبيق ببورسعيد.. الليلة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة