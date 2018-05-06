تعرف على إستعدادت محافظة شمال سيناء لشهر رمضان







شمال سيناء ـ محمد حسين

كشفت محافظة شمال سيناء اليوم فى بيان لها، عن إستعدادت الجهات التنفيذية، فى مختلف مراكز المحافظة لحلول شهر رمضان ، بتوفير كافة إحتياجات المواطنين .

وأوضح بيان المحافظة، أن هناك انفراجة كبيرة فى توفير السلع والمواد الغذائية ،لتلبية كافة احتياجات المواطنين ،من مختلف الأنواع خلال شهر رمضان .

ونقل البيان عن اللواء السيد عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء ،أنه يتم التنسيق عن طريق القوات المسلحة ووزارة التموين ،لإدخال السلع وتوزيعها على تجار الجملة والقطاعى والموزعين، لتوصيلها إلى المواطن المستهدف وهو المستهلك وبسعر مناسب، والتنسيق مع الجهات المعنية على توفير كافة احتياجات شهر رمضان من مختلف السلع وفى مقدمتها ياميش رمضان وباقى السلع والمواد الغذائية .

وقال البيان ،أنه سيتم اعادة افتتاح المحلات المغلقة فى شارع 23 يوليه الرئيسى بالعريش ،وتشغيلها لتوفير احتياجات المواطنين، و نقل المنتجات الزراعية من العريش والشيخ زويد ورفح من خوج وكنتالوب، لتسويقها خارج المحافظة حرصا على صالح المزارعين والمنتجين.

وقال فتحى راشد وكيل وزارة التموين، إنه يوجد آليه لتوفير كافة احتياجات المواطنين من سلع ومواد غذائية بالتنسيق بين وزارة التموين والمحافظة وجهاز الخدمة الوطنية،وأنه تم إعداد قائمة باحتياجات التجار والمواطنين خلال شهر رمضان والاستعداد لعيد الفطر المبارك.