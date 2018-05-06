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تشييع جنازة خالد محيى الدين غدا بمسقط رأسه بكفر شكر فى القليوبية

الأحد، 06 مايو 2018 11:30 ص
تشييع جنازة خالد محيى الدين غدا بمسقط رأسه بكفر شكر فى القليوبية الراحل خالد محيى الدين


القليوبية نيفين طه
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قال المهندس محمد فرحات رئيس مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن جنازة خالد محيى الدين عضو مجلس قيادة ثورة 1952 الذى توفى اليوم الأحد، ستشيع غدا من مسقط رأسه بالبر الشرقى بكفر شكر.

 
وكان قد توفى اليوم خالد محيى الدين، عضو مجلس قيادة ثورة 1952، ومؤسس حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى عن عمر يناهز 96 عاما بعد صراع مع المرض.

 


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خالد محي الدين

عضو مجلس قيادة ثورة 1952

مؤسس حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي

مؤسس حزب التجمع




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