تشييع جنازة خالد محيى الدين غدا بمسقط رأسه بكفر شكر فى القليوبية







القليوبية نيفين طه

قال المهندس محمد فرحات رئيس مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن جنازة خالد محيى الدين عضو مجلس قيادة ثورة 1952 الذى توفى اليوم الأحد، ستشيع غدا من مسقط رأسه بالبر الشرقى بكفر شكر.