تشييع جنازة خالد محيى الدين غدا بمسقط رأسه بكفر شكر فى القليوبية

تشييع جنازة خالد محيى الدين غدا بمسقط رأسه بكفر شكر فى القليوبيةالأحد، 06 مايو 2018 11:30 ص
الراحل خالد محيى الدين
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قال المهندس محمد فرحات رئيس مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن جنازة خالد محيى الدين عضو مجلس قيادة ثورة 1952 الذى توفى اليوم الأحد، ستشيع غدا من مسقط رأسه بالبر الشرقى بكفر شكر.
وكان قد توفى اليوم خالد محيى الدين، عضو مجلس قيادة ثورة 1952، ومؤسس حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى عن عمر يناهز 96 عاما بعد صراع مع المرض.
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