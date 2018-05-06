تحرير 592 مخالفة مرورية وفحص 10 سيارات مجهولة فى حملة مكبرة بالمنوفية

تحرير 592 مخالفة مرورية وفحص 10 سيارات مجهولة فى حملة مكبرة بالمنوفيةالأحد، 06 مايو 2018 08:02 ص
مرور -ارشيفية
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شنت إدارة المرور بمديرية أمن المنوفية، حملة مكبرة، تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدیر الأمن وبرئاسة قیادات المدیریة، لتأكید انضباط الشارع ومراعاة حقوق الإنسان وحسن المعاملة.
أسفرت الحملة، عن ضبط 592 مخالفة متنوعة، شملت 64 حالة انتظار خاطئ تم رفعھا بالونش، 45 سیارة بدون رخصة، 38 سیارة بدون رخصة تسییر، 32 دراجة ناریة بدون لوحات، 401 مخالفة على نموذج 125 مرور.
وفى مجال فحص السیارات المتروكة بقسم شبین الكوم، قامت مدیریة أمن المنوفیة بحملة مكبرة أسفرت عن فحص 10 سیارات متروكة، حیث قام خبراء المفرقعات بفحصھا وتعقیمھا وتبین سلبیتھا تم الكشف عن السیارات السالف بیانھا وتبین أنها غیر مبلغ بسرقتھا وجارى إستدعاء مالكي السیارات وإتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة وتحرر عن وقائع الضبط المحاضر اللازمة.
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