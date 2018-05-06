تجار بسوق البالة فى بورسعيد يعتدون على مسئولة الإذاعة المحلية أثناء تأدية عملها







بورسعيد- محمد فرج

قام بعض تجار سوق البالة بمنطقة حى العرب ببورسعيد، بالإعتداء على سلوى حسين مسئولة الإذاعة المحلية بالمحافظة، أثناء قيامها إستطلاع آراء المواطنين حول نقل سوق البالة إلى محلات حضارية بمنطقة الإسراء بحى الضواحى.

وعلى الفور تم نقلها إلى المستشفى وتحريرالمحضر رقم 2290 لسنة 2018، وإتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة بالواقعة لمباشرى التحقيق.