بيع اللحوم الطازجة بالمنافذ الثابته والمتحركة بالإسكندرية استعدادا لشهر رمضان







الإسكندرية جاكلين منير

وضعت مديرية الزراعة بالإسكندرية، خطة للاستعداد لشهر رمضان، حيث تم عرض وبيع اللحوم البلدية الطازجة، وبيع السلع الغذائية والخاصة بشهر رمضان المعظم بالمنافذ التابعة لاتحاد المجالس أسفل المديرية، كما تم عرض وبيع الطيور الحية بكافة أنواعها و عرض المجمدات "دواجن.سمان.حمام.بط.أرانب" من خلال منافذ اتحاد المجالس بإدارة المعمورة الزراعية و بإدارة خورشيد الزراعية.

و ذلك بناءا على توجيهات الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء و مديرى المديريات الخدمية بالاستعداد الجيد لإستقبال شهر رمضان المبارك وتشديد الرقابة على الأسواق ورفع مستوى النظافة حول المساجد، مؤكدا على ضرورة التكاتف والتعاون بين كافة الجهات لخدمة المواطن وتلبية احتياجاته.

وكلف المحافظ فى بيان له، مدير مديرية الزراعة بتنفيذ قوافل للقرى الاكثر احتياجا بالتنسيق مع الجهات التنفيذية "الصحة، التموين، الشئون الاجتماعية" مع توفير خدمات مجانية، مؤكدا على عرض وبيع اللحوم الطازجة من خلال المنافذ الثابته والمتحركة التابعة لجمعية إسكندرية لتنمية وتطوير الثروة الحيوانية بجميع إنحاء المحافظة.

ووجه سلطان بضرورة توفير كميات مناسبة من السلع الغذائية المختلفة وتداولها للمواطنين بأسعار مخفضة، وذلك استعدادا لاستقبال شهر رمضان الكريم، مؤكداً على تسهيل عرضها من خلال المنافذ والمجمعات الإستهلاكية والسيارات المتنقلة التابعة لشركة الإسكندرية للمجمعات الإستهلاكية " أليكس ماركت " ، ومنافذ القوات المسلحة والثروة السمكية، وضرورة محاربة الغلاء وتشديد الرقابة على الأسواق، منعا لاحتكار السلع الأساسية وتوفيرها فى مختلف مناطق المحافظة، مشددة على أنه لا تهاون فى حق المواطن البسيط.