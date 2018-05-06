بدء بناء 240 وحدة سكنية أول رمضان وطرح إنشاء 240 بمقلب القمامة بكفر الشيخ

بدء بناء 240 وحدة سكنية أول رمضان وطرح إنشاء 240 بمقلب القمامة بكفر الشيخالأحد، 06 مايو 2018 07:00 ص
مصطفى مدبولى
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قال المهندس جمال العتيقى، وكيل وزارة الإسكان بكفر الشيخ، إنه تم الانتهاء من طرح بناء 10 عمارات سكنية، فى كل عمارة 24 وحدة سكنية، للمتقدمين من أهالى مدينة كفر الشيخ للحصول على الوحدات نظام الـ5 آلاف جنيه، ونظام الـ9 آلاف جنيه، بناء على تعليمات اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، للانتهاء من مشكلة الإسكان الاجتماعى.
وأضاف العتيقى لـ"اليوم السابع": "ستبدأ عملية بناء الوحدات السكنية أول شهر رمضان المقبل، بمقلب القمامة غرب مدينة كفر الشيخ، كما سيتم طرح بناء 10 عمارات سكنية أخرى خلال الأيام المقبلة".
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