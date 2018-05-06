بدء امتحانات المعهد الفنى للتمريض بجامعة سوهاج







سوهاج محمود مقبول

بدأ اليوم المعهد الفنى للتمريض بجامعة سوهاج، امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2017- 2018، والتى تستمر لمدة 3 أسابيع، صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، وقال خلال تفقده للجان الامتحانات، إن إدارة الجامعة حريصة على توفير كافة سبل الراحة وتقديم كل الدعم من أجل تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب أثناء تأديتهم للامتحانات.

وأشار عزيز، إلى ضرورة متابعة انتظام سير العملية اﻻمتحانية وذلك من خلال التأكد من مدى توافر اﻷمن والرعاية الطبية، واﻻطمئنان على مستوى ورقة الامتحان ومدى توافقها مع معايير الجودة، باﻹضافة إلى ضرورة تواجد أساتذة المواد المتخصصين للرد على استفسارات الطلاب، مشددا على المراقبين والملاحظين اتباع قواعد الامتحانات وتطبيقها بكل حزم وشدة مع كل من يخالف ذلك .

وقالت الدكتورة منى جمال مديرة المعهد، إن 300 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الثاني بمدرجات كلية الصيدلة ومسرح كلية الآداب. موضحة أن طلاب الفرقة اﻷولى عددهم 140، والفرقة الثانية 160، باﻹضافة إلى 41 طالبا وطالبة بالدبلومة التخصصية التمريضية.