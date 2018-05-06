بدء التصويت فى الانتخابات البلدية التونسية







كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز – أ ف ب)

توجه الناخبون التونسيون اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع للمشاركة فى الانتخابات البلدية التونسية، حيث فتحت مراكز الاقتراع أبوابها، فى الثامنة صباحا معلنة انطلاق الانتخابات البلدية الحرة الأولى منذ ثورة 2011 لترسيخ المسار الديمقراطى فى البلد الوحيد الناجى من تداعيات الربيع العربى.

وتجرى الانتخابات فى ظرف اقتصادى وسياسى صعب ومن المنتظر ان تفرز جيلاً جديداً من السياسيين الشباب الذى ترأس القوائم المرشحة لتسيير أول مجالس بلدية حرة ومستقلة، ووفقا لمراسل فرانس برس انطلقت عملية الاقتراع باقبال ضعيف من ناخبين جلهم من كبار السن.

وقال رضا كوكى (58 عاما) الذى التقته فرانس برس فى مكتب اقتراع بالعاصمة تونس "هذاحق وواجب بالرغم من أن الأمل ضئيل ولا يوجد لا مشاريع والبرامج كلها قصص خاوية، جئت للانتخاب".

بدوره قال شكرى العلوى (45 عاما) لفرانس برس إثر خروجه من مكتب الاقتراع بعد التصويت "انا هنا منذ الساعة السابعة ونصف صباحا والانتخاب يشعرنى بالفخر، وهو رسالة للسياسيين لنقول لهم نحن متواجدون وقد انتخبنا ودوركم الآن لتبينوا لنا ما ستفعلونه من أجلنا".