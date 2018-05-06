انقطاع المياه عن مدينة الخانكة لمدة 12 ساعة واستياء الأهالى

انقطاع المياه عن مدينة الخانكة لمدة 12 ساعة واستياء الأهالىالأحد، 06 مايو 2018 12:10 ص
طلال ربيع نائب رئيس مدينة الخانكة
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سادت حالة من الاستياء بين أهالى مدينة الخانكة فى القليوبية لانقطاع المياه عن المدينة منذ 12 ساعة وحتى الآن فى أقل من 5 أيام بسبب تكرار عطل فى محطة المياه.
من جانبه أشار طلال ربيع نائب رئيس مدينة الخانكة ، أنه تم التشغيل والإصلاح لعطل المياه الموجود على مدخل محطة المياة الرئسية قطر 700 ملليمتر وتم الكشف على الماسورة واصلاحها ورفع المياه التى كانت موجودة على الماسورة .
وأكمل ربيع أنه تم تغير الجزء المراد تغييره من قبل المقاول المختص والعاملين بشركة المياه والصرف الصحى، منوها أنه تم توزيع 8 سيارات محملة بالمياه على المواطنين فى فترة العطل.
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