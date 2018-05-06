انقطاع المياه عن مدينة الخانكة لمدة 12 ساعة واستياء الأهالى







القليوبية نيفين طه

سادت حالة من الاستياء بين أهالى مدينة الخانكة فى القليوبية لانقطاع المياه عن المدينة منذ 12 ساعة وحتى الآن فى أقل من 5 أيام بسبب تكرار عطل فى محطة المياه.

من جانبه أشار طلال ربيع نائب رئيس مدينة الخانكة ، أنه تم التشغيل والإصلاح لعطل المياه الموجود على مدخل محطة المياة الرئسية قطر 700 ملليمتر وتم الكشف على الماسورة واصلاحها ورفع المياه التى كانت موجودة على الماسورة .

وأكمل ربيع أنه تم تغير الجزء المراد تغييره من قبل المقاول المختص والعاملين بشركة المياه والصرف الصحى، منوها أنه تم توزيع 8 سيارات محملة بالمياه على المواطنين فى فترة العطل.