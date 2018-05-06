اليوم.. نائب مدير الوكالة الأمريكية بالشرق الأوسط يزور مشروعات المعونة بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

يزور هالام فيرجيسون نائب مساعد مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى الشرق الأوسط، محافظة أسوان، اليوم الاثنين، برفقة شيرى كارلين مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر، وذلك لمتابعة عمل المعونة الأمريكية فى مصر وسيزور خلالها المواقع التى تعمل مشروعاتنا من خلالها، بما فى ذلك قطاعات الصحة والسياحة والزراعة والمياه / مياه الصرف الصحى والتعليم الفنى وريادة الأعمال والتعليم العالى.

ومن المقرر أن يتفقد فيرجيسون وهو الذى يشرف على برامج المعونة الأمريكية فى كل من مصر والعراق والضفة الغربية بغزة، وحدة الجعافرة للرعاية الصحية الأولية التابعة لمركز دراو ، وزيارة للمنازل بالمناطق المحيطة بوحدة الرعاية الصحية، ثم التوجه إلى مركز ومدينة كوم أمبو لتفقد مشروع خفض المياه الجوفية داخل منطقة معبد كوم أمبو.