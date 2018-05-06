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اليوم محاكمة المتهم بطعن زوجته لتركها المنزل ومقاضاته أمام المحاكم بالشرقية

الأحد، 06 مايو 2018 03:00 ص
اليوم محاكمة المتهم بطعن زوجته لتركها المنزل ومقاضاته أمام المحاكم بالشرقية محكمه - أرشيفية


الشرقية - فتحية الديب
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تنظر محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم الأحد، أولى جلسات الزوج المتهم بالشروع فى قتل زوجته وإصابتها بطعنة بالصدر، عقابا لها لتركها المنزل ومقاضاته أمام المحاكم للحصول على نفقة.

 

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مستشفى أولاد صقر المركزى، بوصول "س م م" مقيم قرية تابعة لمركز أولاد صقر مصابة بطعنة بالصدر وحالتها مستقرة، وتحرر عن ذلك المحضر 9958 جنايات مركز أولاد صقر.

 

وتبين قيام "م ش" 38 سنة فلاح مقيم قرية تابعة لمركز أولاد صقر، بالترصد لزوجته أثناء قيامها بقضاء بعض المتطلبات من خارج المنزل، انتظرها بالقرب من حنفية المياه بالقرية، وقام بطعنها بالصدر ولاذ بالفرار، وتبين قيامه بارتكاب جريمته عقابا لزوجته لتركها المنزل ورفضها العودة للعيش معه مرة ثانية. كما تبين من التحريات قيام الزوج بتهديد والد زوجته بقتلها فى حالة عدم عودتها للمنزل.

 

وقال محمد الجمل، محامى المجنى عليها، إن المحكمة قضت للزوجة بالطلاق، بعد ما أطلعت على الدعوى رقم 539 أسرة أولاد صقر، وأسباب الزوجة فى الطلاق واستحالة الحياة مع زوجها مرة ثانية لقيامه بإهاناتها بدون أسباب.

 


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