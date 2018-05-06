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خالد صلاح
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اليمن يطالب العالم بتقديم الدعم لتطبيع الأوضاع فى ‏المناطق المحررة

الأحد، 06 مايو 2018 12:16 ص
اليمن يطالب العالم بتقديم الدعم لتطبيع الأوضاع فى ‏المناطق المحررة الرئيس اليمنى عبدر به منصور هادي


(أ ش أ)
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دعا وزير الإعلام اليمنى معمر الإريانى المجتمع الدولى ، تقديم المزيد من الدعم للحكومة ‏الشرعية ومساندة جهودها فى تطبيع الأوضاع فى المناطق المحررة.‏

وأعرب الوزير معمر الإريانى خلال زيارة إلى مقر التلفزيون النمساوى عن تقدير الحكومة الشرعية ‏لوحدة الموقف الدولى تجاه القضية اليمنية، مشيراً إلى أن وحدة الموقف الدولى تجاه القضية ‏اليمنية ظهر من خلال قرارات الشرعية الدولية الصادرة عن مجلس الأمن التى أكدت ‏جميعها أهمية إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة.‏

وأكد الإرياني، وفقاً - لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية - أن القيادة السياسية اليمنية، حريصة على ‏تحقيق السلام الشامل والعادل وإنهاء المعاناة الإنسانية التى يعيشها الشعب اليمنى نتيجة انقلاب ‏مليشيا الحوثى على الدولة.‏

وقال إن الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى أطلق دعوات متتالية للمليشيات الحوثية قبل عاصفة ‏الحزم وبعدها للعودة إلى جادة الصواب وتغليب مصلحة البلاد وتحكيم لغة الحوار بيد أن ‏المليشيا ظلت تتعامل مع قضايا البلاد والشعب اليمنى من منطلق مصالحها الخاصة ‏ومشروعها الطائفى الضيق والاملاءات المفروضة عليها من طهران.‏

وأشار وزير الإعلام اليمنى إلى أن الحكومة اليمنية مستمرة فى التزاماتها بتحقيق السلام وفقاً ‏للمرجعيات الثلاث المتفق عليها، مثمناً موقف دول التحالف العربى بقيادة المملكة العربية ‏السعودية الداعم للشرعية الدستورية والحريص على إنهاء المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.‏

 


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