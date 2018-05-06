اليمن يطالب العالم بتقديم الدعم لتطبيع الأوضاع فى ‏المناطق المحررة

اليمن يطالب العالم بتقديم الدعم لتطبيع الأوضاع فى المناطق المحررةالأحد، 06 مايو 2018 12:16 ص
دعا وزير الإعلام اليمنى معمر الإريانى المجتمع الدولى ، تقديم المزيد من الدعم للحكومة الشرعية ومساندة جهودها فى تطبيع الأوضاع فى المناطق المحررة.
وأعرب الوزير معمر الإريانى خلال زيارة إلى مقر التلفزيون النمساوى عن تقدير الحكومة الشرعية لوحدة الموقف الدولى تجاه القضية اليمنية، مشيراً إلى أن وحدة الموقف الدولى تجاه القضية اليمنية ظهر من خلال قرارات الشرعية الدولية الصادرة عن مجلس الأمن التى أكدت جميعها أهمية إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة.
وأكد الإرياني، وفقاً - لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية - أن القيادة السياسية اليمنية، حريصة على تحقيق السلام الشامل والعادل وإنهاء المعاناة الإنسانية التى يعيشها الشعب اليمنى نتيجة انقلاب مليشيا الحوثى على الدولة.
وقال إن الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى أطلق دعوات متتالية للمليشيات الحوثية قبل عاصفة الحزم وبعدها للعودة إلى جادة الصواب وتغليب مصلحة البلاد وتحكيم لغة الحوار بيد أن المليشيا ظلت تتعامل مع قضايا البلاد والشعب اليمنى من منطلق مصالحها الخاصة ومشروعها الطائفى الضيق والاملاءات المفروضة عليها من طهران.
وأشار وزير الإعلام اليمنى إلى أن الحكومة اليمنية مستمرة فى التزاماتها بتحقيق السلام وفقاً للمرجعيات الثلاث المتفق عليها، مثمناً موقف دول التحالف العربى بقيادة المملكة العربية السعودية الداعم للشرعية الدستورية والحريص على إنهاء المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة