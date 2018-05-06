الهلال الأحمر الإماراتى يوقع اتفاقية مع محافظة تعز لتنفيذ "مشاريع عام زايد"







عدن (أ ش أ)

وقعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتى اتفاقية مع محافظة تعز اليمنية لتنفيذ المرحلة الأولى من "مشاريع عام زايد 2018" فى مجالات التربية والتعليم والمياه والغذاء.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم الأحد، أن الاتفاقية وقعها مدير الهلال الأحمر الإماراتى فى عدن المهندس سعيد آل على ووكيل محافظة تعز وهيب الحكيمي، والذى أعلن أن قيمة مشاريع المرحلة الأولى تبلغ مليونى درهم، سيتم تنفيذها خلال الأشهر القادمة.

وكان مدير الهلال الأحمر الإماراتى بعدن قد أعلن فى مؤتمر عام زايد مطلع أبريل الماضى عن تدشين مشاريع عام زايد بقيمة 35 مليون درهم سيتم تنفيذها على ثلاث مراحل.