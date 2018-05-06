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المرصد السورى: تجدد الاشتباكات بين قوات النظام وداعش فى القطاع الجنوبى بدمشق

الأحد، 06 مايو 2018 08:00 ص
المرصد السورى: تجدد الاشتباكات بين قوات النظام وداعش فى القطاع الجنوبى بدمشق جانب من العنف فى سوريا _ صورة أرشيفية


لندن أ ش أ
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أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، ومقره لندن، بتجدد الاشتباكات العنيفة بين القوات النظامية ومسلحى تنظيم داعش على عدة محاور فى القطاع الجنوبى بالعاصمة دمشق.

وأضاف المرصد السورى ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الاخبارية اليوم الأحد ـ أن الاشتباكات يتزامن معها قصف متواصل من قبل القوات الحكومية على مناطق سيطرة التنظيم فى عده أحياء بدمشق.

وكان المرصد السورى قد أفاد أمس السبت بمقتل 19 عنصرا من الجيش السورى فى هجوم لتنظيم (داعش) الإرهابى على منطقة الحجر الأسود جنوبى دمشق.

يأتى هذا فى وقت أعلنت فيه البحرية الأمريكية أن حاملة الطائرات هارى ترومان بدأت منذ أيام المشاركة فى العمليات الحربية ضد تنظيم داعش فى سوريا والعراق.

 


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