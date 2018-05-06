video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 06 مايو 2018 03:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

السعودية تطلق مبادرة لتعزيز "جودة الحياة"

الأحد، 06 مايو 2018 02:48 م
السعودية تطلق مبادرة لتعزيز "جودة الحياة" ولى العهد السعودى محمد بن سلمان


رويتر
إضافة تعليق

تعتزم المملكة العربية السعودية إنفاق 50 مليار ريال (13.33 مليار دولار) بحلول عام 2020 على مبادرة لتعزيز أنشطة الترفيه وتطوير الصحة والرياضة والتعليم ضمن حملة تحديث يقوم بها صاحب السمو الملكى ولى العهد محمد بن سلمان.

ومن شأن البرنامج، الذى أطلقت عليه تسمية "جودة الحياة"، أن يؤدى إلى خلق 300 ألف فرصة عمل بحلول عام 2020 وسيكون معظمها تحت سلطة الهيئة العامة للرياضة، حسبما يقول رئيس الهيئه العامه للترفيه أحمد الخطيب.

وقال الخطيب "المبادرات هادى تكلفتها الإجمالية 50 مليار ريال للإنفاق، راح يكون الإنفاق الحكومى بحدود الـ60% و40% من القطاع الخاص".

وأضاف أن الفائدة بالكامل من هذا الإنفاق الكبير ستذهب إلى القطاع الخاص، الذى يساهم بنسبة 40% من التكلفة الإجمالية.

وشهدت المملكة الكثير من التغيرات فى الأشهر الأخيرة، حيث أقامت حفلات موسيقية وافتتحت دورا للعرض السينمائى. وقوبلت هذه الخطوات بحفاوة فى المملكة المحافظة باعتبارها دليلا على التقدم الذى يقوده الأمير محمد بن سلمان.

لقد خلقت العادات الاجتماعية الصارمة والتطور السريع فى المملكة بلدا يُعلى من قيمة المجتمع لكن فرص التجمعات العامة نادرة. كما ترتفع معدلات السمنة. ويقدس الكثير من السعوديين الحياة القاسية التى كان يعيشها أجدادهم من البدو.

ومن شأن تراجع الدخل النفطى أن يؤدى إلى تراجع التوقعات الاقتصادية فى السنوات القادمة. ونتيجة لذلك ، يُنظر إلى تحسين جودة الحياة على أنه شيء مهم لضمان الاستقرار السياسى، وتحث منظمات حقوق الإنسان الدولية المملكة على تحسين معاملتها لدعاة حقوق الإنسان، ووقف عمليات الإعدام.

وخلال هذا الحدث، أورد الخطيب قائمة تشمل حديقة مائية، وثلاثة ملاه، ومتاحف، والمزيد من دور السينما كمشاريع فى إطار المبادرة، والتى هى فى حد ذاتها جزء من خطة التحول الوطنى التى تضم مئات الخطوات لتحديث الاقتصاد وتطوير المجتمع بحلول عام 2020.

وقالت لاعبة المبارزة الأولمبية السعودية لبنى العمير للحاضرين إنها كانت تستمتع بركوب دراجتها والذهاب إلى المتاحف خلال دراستها لنيل درجة الماجستير فى الخارج.

وقالت "وجا وقت العوده للوطن ومن أهم الأشياء الى كنت خايفة أنى أفقدها الرياضة يلى تعلقت فيها وأصب حت جزء منى والى كبرت وأنا أشوفها فى الأولمبياد من بيتنا فى التلفاز. كان فى الهاجس والقلق.. هل سأستطيع ممارسة الرياضة فى بلدي؟" مضيفة أنها تستطيع الآن ممارسة المبارزة.

وحضر هذا الحدث لاعب كرة القدم الفرنسى السابق تييرى هنرى والممثلة الأمريكية كاتى هولمز والممثل البريطانى إدريس إلبا الذين وجهت إليهم الدعوة للترويج للمبادرة ولصورة السعودية فى العالم.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزارة الحج السعودية: بدء إجراءات تسجيل حجاج الداخل نهاية مايو الجارى

الكاراتيه السعودى يعسكر فى المركز الأوليمبى بالمعادى

مؤمن زكريا "جناح أيمن" فى مباراة الاهلى السعودى والسد غداً

تعرف على "سمر بنت مازن" أول امرأة فى وظيفة ملحق تجارى بالسعودية

أبو الغيط يتسلم أوراق اعتماد مندوب السعودية الجديد لدى الجامعة العربية

اخبار عربيه

المملكه العربيه السعوديه

السعوديه

بن سلمان

مبادره جوده الحياه




لا تفوتك
البحوث الفلكية: الجمعة 15 يونيه أول أيام عيد الفطر وصلاته 5:18 دقيقة بالقاهرة

البحوث الفلكية: الجمعة 15 يونيه أول أيام عيد الفطر وصلاته 5:18 دقيقة بالقاهرة

وفاة خالد محيى الدين مؤسس حزب التجمع وعضو مجلس قيادة ثورة 23 يوليو

وفاة خالد محيى الدين مؤسس حزب التجمع وعضو مجلس قيادة ثورة 23 يوليو

ورحل آخر الضباط الأحرار.. وفاة خالد محيى الدين عضو مجلس قيادة ثورة 23 يوليو عن عمر يناهز 96 عاما.. وصفه الرئيس جمال عبد الناصر بالصاغ الأحمر.. أسس حزب التجمع وظل نائبا بالبرلمان 15 عاما فى عهد مبارك

ورحل آخر الضباط الأحرار.. وفاة خالد محيى الدين عضو مجلس قيادة ثورة 23 يوليو عن عمر يناهز 96 عاما.. وصفه الرئيس جمال عبد الناصر بالصاغ الأحمر.. أسس حزب التجمع وظل نائبا بالبرلمان 15 عاما فى عهد مبارك

التعليم: انتهاء وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة.. وبدء طباعة 4 نماذج اختبار فى كل مادة.. وتؤكد: إعلان أرقام جلوس الطلاب خلال أيام.. وتسليم خطابات الندب للمراقبين ومقدرى الدرجات نهاية الشهر الجارى

التعليم: انتهاء وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة.. وبدء طباعة 4 نماذج اختبار فى كل مادة.. وتؤكد: إعلان أرقام جلوس الطلاب خلال أيام.. وتسليم خطابات الندب للمراقبين ومقدرى الدرجات نهاية الشهر الجارى

الورود المطرزة موضة الأحذية السنادى.. من الجينز للفساتين اعرفى تلبسيها امتى

الورود المطرزة موضة الأحذية السنادى.. من الجينز للفساتين اعرفى تلبسيها امتى

المصرى يستهل دورى المجموعات بالكونفدرالية أمام بطل موزمبيق ببورسعيد.. الليلة

المصرى يستهل دورى المجموعات بالكونفدرالية أمام بطل موزمبيق ببورسعيد.. الليلة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة