الرئيس اللبنانى يرأس اجتماع امنى بوزارة الداخلية لمتابعة العملية الانتخابية

الرئيس اللبنانى يرأس اجتماع امنى بوزارة الداخلية لمتابعة العملية الانتخابيةالأحد، 06 مايو 2018 10:59 ص
ميشال عون
إضافة تعليق
توجه رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون لوزارة الداخلية، حيث عقد اجتماع أمنى مع وزير الداخلية نهاد المشنوق، وتفقد سير العملية الانتخابية فى كل لبنان من غرفة العمليات المركزية فى وزارة الداخلية والبلديات، ومنتظر أن يوجه كلمة للبنانيين.
قال وزير الداخلية والبلديات اللبنانى نهاد المشنوق إن لبنان يشهد عرسا ديمقراطيا كبيرا اليوم، لافتا إلى أن تزاحم اللبنانيين منذ الصباح الباكر يؤكد إصرارهم على الديمقراطية.
إضافة تعليق
فيديو.. مرتضى منصور يكشف اسباب اعتذار تركى آل الشيخ عن رئاسة الزمالك: أهلاوى بشكل يغيظ.. كنت أعلم أنه سيعتذر لأنه يعشق ناديه لدرجة "الحمى".. ويشدد: لن يدعم الزمالك ولن نغضب منه ويكفى استقباله لنا
صور.. المشير طنطاوى وجمال وعلاء مبارك فى عقد قرآن نجل شوقى غريب.. جيل 2006 أبرز الحضور بقيادة المعلم حسن شحاتة.. وتواجد للصقر وفتحى وشوبير ونبيه وأحمد فتحى وجدو
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة