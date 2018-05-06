الرئيس اللبنانى يرأس اجتماع امنى بوزارة الداخلية لمتابعة العملية الانتخابية







كتبت آمال رسلان

توجه رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون لوزارة الداخلية، حيث عقد اجتماع أمنى مع وزير الداخلية نهاد المشنوق، وتفقد سير العملية الانتخابية فى كل لبنان من غرفة العمليات المركزية فى وزارة الداخلية والبلديات، ومنتظر أن يوجه كلمة للبنانيين.

قال وزير الداخلية والبلديات اللبنانى نهاد المشنوق إن لبنان يشهد عرسا ديمقراطيا كبيرا اليوم، لافتا إلى أن تزاحم اللبنانيين منذ الصباح الباكر يؤكد إصرارهم على الديمقراطية.