الداخلية اللبنانية: المشاركة فى الانتخابات البرلمانية اللبنانية تخطت 49.2%

رويترز

قال وزير الداخلية اللبنانى نهاد المشنوق، اليوم الاحد، إن نسبة الإقبال فى الانتخابات البرلمانية اللبنانية بلغت 49.2 % انخفاضا من 54 فى المئة فى آخر انتخابات أجريت قبل تسعة أعوام.

وقال المشنوق فى مؤتمر صحفى "النسبة النهائية لكل لبنان 49.2 بالمئة بالمقارنة مع 2009 كانت 54% ".