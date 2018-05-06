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الداخلية اللبنانية: المشاركة فى الانتخابات البرلمانية اللبنانية تخطت 49.2%

الأحد، 06 مايو 2018 11:23 م
الداخلية اللبنانية: المشاركة فى الانتخابات البرلمانية اللبنانية تخطت 49.2% انتخابات لبنان
رويترز
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قال وزير الداخلية اللبنانى نهاد المشنوق، اليوم الاحد، إن نسبة الإقبال فى الانتخابات البرلمانية اللبنانية بلغت 49.2 %  انخفاضا من 54 فى المئة فى آخر انتخابات أجريت قبل تسعة أعوام.

وقال المشنوق فى مؤتمر صحفى "النسبة النهائية لكل لبنان 49.2 بالمئة بالمقارنة مع 2009 كانت 54% ".

 

 


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