الداخلية اللبنانية: المشاركة فى الانتخابات البرلمانية اللبنانية تخطت 49.2%الأحد، 06 مايو 2018 11:23 م
انتخابات لبنان
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قال وزير الداخلية اللبنانى نهاد المشنوق، اليوم الاحد، إن نسبة الإقبال فى الانتخابات البرلمانية اللبنانية بلغت 49.2 % انخفاضا من 54 فى المئة فى آخر انتخابات أجريت قبل تسعة أعوام.
وقال المشنوق فى مؤتمر صحفى "النسبة النهائية لكل لبنان 49.2 بالمئة بالمقارنة مع 2009 كانت 54% ".
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