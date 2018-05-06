video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 06 مايو 2018 10:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الحوثيون يدفعون بحرسهم الشخصى إلى جبهات القتال اليمنية لسد العجز

الأحد، 06 مايو 2018 10:48 ص
الحوثيون يدفعون بحرسهم الشخصى إلى جبهات القتال اليمنية لسد العجز الحوثيون ـ صورة أرشيفية


صنعاء (أ ش أ)
إضافة تعليق

أمرت قيادات ميليشيات الحوثى، المدعومة من إيران، مشرفيها بالدفع بالحرس الشخصى والمرافقة وحراس المنشآت إلى جبهات القتال، فى محاولات يائسة لتعويض خسائرها البشرية فى مواجهاتها مع قوات الشرعية اليمنية المدعومة من التحالف العربى بقيادة المملكة العربية السعودية.

وقالت مصادر محلية - لقناة ( سكاى نيوز ) الإخبارية اليوم الأحد، " أن قيادات الحوثى أصدرت تعميما إلى جميع مشرفيها بإرسال العناصر الأمنية المرافقة لهم وبعض من حراسة المنشآت إلى جبهات القتال، خاصة إلى جبهة الساحل الغربى حيث تواجه المليشيات صعوبة فى توفير تعزيزات فى ظل ما تشهده من انهيار فى خطوط دفاعاتها، بعد تكثيف الهجوم عليها.

وأضافت المصادر أن التعميم يقضى بأن يكتفى كل مشرف بعنصرين أو 3 عناصر فقط كمرافقين أمنيين، مشيرة إلى أن الميليشيات تستخدم المواد الغذائية كطريقة لإجبار العائلات الفقيرة على تسليم أبنائها للتجنيد الإجباري.

ويأتى هذا التطور عقب طلب القيادة الميدانية للمتمردين فى تعز تعزيزات للجبهة الغربية، التى لم تصلها إلا أعداد قليلة جدا، وهو ما أثار حالة قلق وذعر لديها.

 


إضافة تعليق




لا تفوتك
رجل أعمال يقتل أولاده الثلاثة وزوجته وينتحر بمسدسه فى الرحاب

رجل أعمال يقتل أولاده الثلاثة وزوجته وينتحر بمسدسه فى الرحاب

فيديو.. مرتضى منصور يكشف اسباب اعتذار تركى آل الشيخ عن رئاسة الزمالك: أهلاوى بشكل يغيظ.. كنت أعلم أنه سيعتذر لأنه يعشق ناديه لدرجة "الحمى".. ويشدد: لن يدعم الزمالك ولن نغضب منه ويكفى استقباله لنا

فيديو.. مرتضى منصور يكشف اسباب اعتذار تركى آل الشيخ عن رئاسة الزمالك: أهلاوى بشكل يغيظ.. كنت أعلم أنه سيعتذر لأنه يعشق ناديه لدرجة "الحمى".. ويشدد: لن يدعم الزمالك ولن نغضب منه ويكفى استقباله لنا

صور.. المشير طنطاوى وجمال وعلاء مبارك فى عقد قرآن نجل شوقى غريب.. جيل 2006 أبرز الحضور بقيادة المعلم حسن شحاتة.. وتواجد للصقر وفتحى وشوبير ونبيه وأحمد فتحى وجدو

صور.. المشير طنطاوى وجمال وعلاء مبارك فى عقد قرآن نجل شوقى غريب.. جيل 2006 أبرز الحضور بقيادة المعلم حسن شحاتة.. وتواجد للصقر وفتحى وشوبير ونبيه وأحمد فتحى وجدو

4 أقول فى حكم صيام النصف الثانى من شعبان.. تعرف عليها

4 أقول فى حكم صيام النصف الثانى من شعبان.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة