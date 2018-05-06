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الأحد، 06 مايو 2018 03:29 م
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الجيش اليمنى يسيطر بالكامل على منطقة الكتف بمحافظة حجة

الأحد، 06 مايو 2018 03:04 م
الجيش اليمنى يسيطر بالكامل على منطقة الكتف بمحافظة حجة الجيش اليمنى ـ صورة أرشيفية


عدن(أ ش أ)
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أفادت مصادر عسكرية يمنية، اليوم الأحد، بسيطرة الجيش بدعم من التحالف العربى على منطقة الكتف بالكامل بمحافظة حجة.

وقالت المصادر - لقناة (العربية ) الإخبارية - "إن الجيش الوطنى مدعما بقوات تحالف دعم الشرعية أحرز تقدما جديدا فى جبهة ميدى الساحلية شمال غرب محافظة حجة"، لافتة إلى أن الجيش أحكم سيطرته الكاملة على منطقة الكَتْف المطلة على مديريتى حيران وعبس جنوبا خلال معركة عنيفة بدأها الجيش الوطنى بغطاء جوى من طائرات التحالف.

وأوضحت أن منطقة الكتف آخر تحصينات الميليشيات التى تفصل بين مديريتى ميدى وحيران، مشيرة إلى أن السيطرة على المنطقة المطلة على وادى حيران تمكن الجيش من التقدم جنوبا باتجاه مديرتى عَبْس وحيران.

وأضافت "أن مقاتلات التحالف جددت غاراتها الجوية مستهدفة آليات وتجمعات لميليشيات الحوثى الانقلابية فى مديرية الحسينية بمحافظة الحديدة".

من جهتها..قالت مصادر ميدانية " أن غارة جوية نفذتها مقاتلات التحالف استهدفت تجمعات وآليات لميليشيات الحوثى فى منطقة الجاح فى مديرية الحسينية وسط محافظة الحديدة ".

 


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