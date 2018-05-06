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الأحد، 06 مايو 2018 03:10 ص
خالد صلاح
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الجيش اليمنى يحرر موقعين بمديرية باقم بمحافظة صعدة

الأحد، 06 مايو 2018 02:10 ص
الجيش اليمنى يحرر موقعين بمديرية باقم بمحافظة صعدة عناصر من الجيش اليمنى


عدن أ ش أ
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حررت قوات الجيش اليمنى، منطقتين بمديرية باقم الواقعة شمال محافظ صعدة وقضت على عدد من عناصر ميليشيا الحوثى الانقلابية بين محافظتى صعدة والجوف.‏

وأوضح مصدر عسكرى يمنى لوكالة الأنباء اليمنية، أن قوات الجيش اليمنى قضت على خمسة من عناصر الميليشيا بينهم قيادى خلال اشتباكات فى القذاميل وجبال شعير.‏

وأشار إلى أن قوات الجيش اليمنى طهرت ‏منطقتى مجازة والهشيمة عقب اشتباكات مع ميليشيا الحوثى الانقلابية فى منطقة ‏أبواب الحديد بمديرية باقم.‏ش

 


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