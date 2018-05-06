الجيش اليمنى يحرر موقعين بمديرية باقم بمحافظة صعدة

الجيش اليمنى يحرر موقعين بمديرية باقم بمحافظة صعدةالأحد، 06 مايو 2018 02:10 ص
عناصر من الجيش اليمنى
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حررت قوات الجيش اليمنى، منطقتين بمديرية باقم الواقعة شمال محافظ صعدة وقضت على عدد من عناصر ميليشيا الحوثى الانقلابية بين محافظتى صعدة والجوف.
وأوضح مصدر عسكرى يمنى لوكالة الأنباء اليمنية، أن قوات الجيش اليمنى قضت على خمسة من عناصر الميليشيا بينهم قيادى خلال اشتباكات فى القذاميل وجبال شعير.
وأشار إلى أن قوات الجيش اليمنى طهرت منطقتى مجازة والهشيمة عقب اشتباكات مع ميليشيا الحوثى الانقلابية فى منطقة أبواب الحديد بمديرية باقم.ش
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