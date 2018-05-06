الجيش اليمنى يحرر موقعين بمديرية باقم بمحافظة صعدة







عدن أ ش أ

حررت قوات الجيش اليمنى، منطقتين بمديرية باقم الواقعة شمال محافظ صعدة وقضت على عدد من عناصر ميليشيا الحوثى الانقلابية بين محافظتى صعدة والجوف.‏

وأوضح مصدر عسكرى يمنى لوكالة الأنباء اليمنية، أن قوات الجيش اليمنى قضت على خمسة من عناصر الميليشيا بينهم قيادى خلال اشتباكات فى القذاميل وجبال شعير.‏

وأشار إلى أن قوات الجيش اليمنى طهرت ‏منطقتى مجازة والهشيمة عقب اشتباكات مع ميليشيا الحوثى الانقلابية فى منطقة ‏أبواب الحديد بمديرية باقم.‏ش