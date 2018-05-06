الجيش اليمنى يحرر مواقع جديدة بين مأرب والبيضاء







مأرب (أ ش أ)

حرر الجيش الوطنى اليمنى مدعوما بطيران التحالف العربى اليوم الأحد، موقعى الخليقة وخدار العرجى فى منطقتى قانية وحوران بين محافظتى البيضاء ومأرب.

ونقل الموقع الرسمى للجيش اليمنى (سبأ نت) عن مصدر عسكرى قوله "إن الجيش الوطنى مدعوما بطيران التحالف العربى حرر الخليقة وخدار العرجى بين قانية والوهبية بين محافظتى مأرب والبيضاء، مشيرا إلى أن الجيش يزحف نحو الوهبية التابعة لمديرية السوادية بالبيضاء".

وأضاف المصدر أن الجيش الوطنى وصل إلى نقطة اليسبل وحرر المناطق المحيطة بقانية وحوران، كما تكبدت المليشيات المسلحة خسائر فى الأرواح والعتاد".