الجامعة العربية تؤكد أهمية تعزيز دور الإعلام لتحقيق التنمية المستدامة 2030







(أ ش أ)

أكدت جامعة الدول العربية أهمية تعزيز دور الإعلام العربى لتحقيق التنمية المستدامة فى المنطقة والإسهام بقوة فى تفعيل استراتيجية التنمية المستدامة 2030 بالمنطقة العربية.

وشددت السفيرة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد لدى الجامعة رئيس قطاع الإعلام والاتصال فى هذا الصدد على أهمية الحملة الإعلامية الخاصة بالخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030، التى أعدها قطاع الإعلام والاتصال وأقرتها القمة العربية الأخيرة فى الظهران بالسعودية .

جاء ذلك فى كلمة السفيرة هيفاء أبو غزالة أمام اجتماع المائدة المستديرة للمنظمات والاتحادات العربية الممارسة لمهام إعلامية، ذات صفة مراقب بمجلس وزراء الإعلام العرب، الذى عقد اليوم الأحد، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

وقالت إن الاجتماع يستهدف الاتفاق على شعار الحملة الإعلامية وآليات تنفيذها عبر وسائل الإعلام المختلفة، ونوهت بقرار الجامعة العربية تخصيص جائزة التميز الإعلامى العربى هذا العام للتليفزيون، ووضع معايير وضوابط لمنح صفة مراقب للمنظمات الممارسة للعمل الإعلامى العربى .

وأوضحت السفيرة أبو غزالة أن هذا الاجتماع يمثل بداية لسلسلة من الاجتماعات تشهدها الجامعة العربية تحضيرا للدورة التاسعة والأربعين لمجلس وزراء الإعلام العرب، حيث ستعقد اللجنة الدائمة للإعلام العربى أعمال دورتها الحادية والتسعين غدا الاثنين وذلك لمناقشة مشروع جدول أعمال المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الإعلام العرب فى دورته التاسعة برئاسة السعودية بعد غد الثلاثاء، على أن تختتم سلسلة الاجتماعات بعقد مجلس وزراء الإعلام العرب يوم الأربعاء المقبل برئاسة الجزائر.

وأشارت إلى أن هذا الاجتماع هو الأول من نوعه الذى يضم كافة المنظمات والاتحادات الإعلامية العربية الحاصلة على صفة مراقب بمجلس وزراء الإعلام العرب، وقطاع الإعلام والاتصال، لافتة إلى أنه سيتم رفع التوصيات التى ستصدر عن الاجتماع إلى اللجنة الدائمة للإعلام العربى لمراجعتها ورفعها إلى مجلس وزراء الإعلام العرب من أجل اعتمادها.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع أيضا الخطة الإعلامية الدولية للتصدى للقرار الأمريكى الأحادى باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل بالإضافة إلى مناقشة خطة العمل للإستراتيجية الإعلامية العربية 2017 - 2021.

يأتى عقد هذا الاجتماع تماشياً مع رؤية قطاع الإعلام والاتصال فى تعزيز دور المنظمات والاتحادات الإعلامية العربية الدائمة الحضور بأعمال اجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب بصفة مراقب، والتباحث معها حول أطر التعاون والعمل مع قطاع الإعلام والاتصال.