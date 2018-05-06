الاستخبارات العسكرية العراقية تلقى القبض على المسئول الإدارى لداعش بديالى

الاستخبارات العسكرية العراقية تلقى القبض على المسئول الإدارى لداعش بديالىالأحد، 06 مايو 2018 03:12 م
داعش
إضافة تعليق
تمكنت خلية الاستخبارات العسكرية ومكافحة الإرهاب العراقية بالاشتراك مع استخبارات فرقة المشاة الخامسة من القبض على المسئول الإدارى لأحد القواطع التابعة لما يسمى بـ"ولاية ديالى" العراقية.
وقال المركز الأمنى العراقى فى بيان صحفى، منذ قليل، أن الداعشى اعترف خلال التحقيقات الأولية على مخازن أسلحة عثرت بداخلها القوات على 22 قنبلة هاون عيار 60 ملم، و20 قداحه تفجير، و20 حشوة دافعة، و15 دائرة كهربائية، و7 إطلاقات قاذفه 40 ملم k4، وبندقيتين M16 ، و4 هواتف مسلكة، بالإضافة إلى رمانات يدوية ورمانات قاذفة ومخازن عتاد بندقية وجهاز كاتم وناظور بندقية وأسلاك وفيش وجعبة صدرية.
إضافة تعليق
ورحل آخر الضباط الأحرار.. وفاة خالد محيى الدين عضو مجلس قيادة ثورة 23 يوليو عن عمر يناهز 96 عاما.. وصفه الرئيس جمال عبد الناصر بالصاغ الأحمر.. أسس حزب التجمع وظل نائبا بالبرلمان 15 عاما فى عهد مبارك
التعليم: انتهاء وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة.. وبدء طباعة 4 نماذج اختبار فى كل مادة.. وتؤكد: إعلان أرقام جلوس الطلاب خلال أيام.. وتسليم خطابات الندب للمراقبين ومقدرى الدرجات نهاية الشهر الجارى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة