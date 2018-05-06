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الاستخبارات العسكرية العراقية تلقى القبض على المسئول الإدارى لداعش بديالى

الأحد، 06 مايو 2018 03:12 م
الاستخبارات العسكرية العراقية تلقى القبض على المسئول الإدارى لداعش بديالى داعش


كتب - أحمد جمعة
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تمكنت خلية الاستخبارات العسكرية ومكافحة الإرهاب العراقية بالاشتراك مع استخبارات فرقة المشاة الخامسة من القبض على المسئول الإدارى لأحد القواطع التابعة لما يسمى بـ"ولاية ديالى" العراقية.

وقال المركز الأمنى العراقى فى بيان صحفى، منذ قليل، أن الداعشى اعترف خلال التحقيقات الأولية على مخازن أسلحة عثرت بداخلها القوات على 22 قنبلة هاون عيار 60 ملم، و20 قداحه تفجير، و20 حشوة دافعة، و15 دائرة كهربائية، و7 إطلاقات قاذفه 40 ملم k4، وبندقيتين M16 ، و4 هواتف مسلكة، بالإضافة إلى رمانات يدوية ورمانات قاذفة ومخازن عتاد بندقية وجهاز كاتم وناظور بندقية وأسلاك وفيش وجعبة صدرية.


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