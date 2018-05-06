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الاحتلال الإسرائيلى يواصل حفرياته أسفل منازل المواطنين جنوب المسجد الأقصى

الأحد، 06 مايو 2018 02:47 م
الاحتلال الإسرائيلى يواصل حفرياته أسفل منازل المواطنين جنوب المسجد الأقصى قوات الاحتلال الإسرائيلى


رام الله (أ ش أ)
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أفادت مصادر مقدسية بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلى تواصل أعمال حفرها أسفل منازل المواطنين، فى حى وادى حلوة جنوب المسجد الأقصى، ما تسببت بتصدعات وتشققات وانهيارات أرضية.

وأشار مركز معلومات وادى حلوة- سلوان، فى بيان اليوم الأحد، إلى أن هذه الحفريات مستمرة ومتواصلة منذ عدة سنوات، وتسببت بانهيارات أرضية فى الشارع الرئيسي، وتصدعات وتشققات لمبانى المنطقة، نتيجة تفريغ الأتربة وحفر الأنفاق أسفل المنطقة باتجاه المسجد الأقصى وباحة حائط البراق.

 

 


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