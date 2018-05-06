اضبط مخالفة.. صرف مخالفات صناعية بمصرف رى دون معالجة فى الغربية "صور"







الغربية – عادل ضرة

تقوم محطة الدواخلية الرئيسية للصرف الصحى بمحافظة الغربية، بصرف مخلفات الصرف الصناعى بدون معالجة على مصرف نمرة 5 والذى يقوم برى الأراضى الزراعية المحيطة به، مما ينذر بكارثة بيئية نتيجة تحميل هذه المياه بمخلفات الصرف الصناعي المحملة بالكيماويات والأصباغ والاحماض والحديد.

وتتسب المياه الملوثة بالمصرف فى إصابة المواطنين بالأمراض المزمنة، كالفشل الكلوي والكبدي والأمراض الجلدية.

وتقوم مصانع المحلة الكبرى وشركة غزل المحلة وشركة النصر والمصانع والمصابغ بإلقاء مخلفات الصرف الصناعي دون معالجة على المحطة، التي تقوم بصرفها دون معالجة على مصرف نمرة5 المؤدي لمصرف كتشنر، حيث تعتبر مدينة المحلة من أكبر المدن على مستوى المحافظة فى تلويث مصرف كتشنر.







































































































