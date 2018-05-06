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الأحد، 06 مايو 2018 11:26 ص
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اضبط مخالفة.. أهالى الشرقية يغسلون الأوانى بمياه الصرف "صور"

الأحد، 06 مايو 2018 11:27 ص
اضبط مخالفة.. أهالى الشرقية يغسلون الأوانى بمياه الصرف "صور" غسل الأوانى بمياه الصرف


الشرقية- فتحية الديب
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يعيش أهالي عزب "غازي والبرية ومنشأة السادات" التابعين لمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، مأساة حقيقة، وهى انقطاع مياه الشرب منذ عدة أشهر.

ويقول "علي الوزير" أخصائى صحافة بإدارة أولاد صقر التعليمية، إن أهالي قرية حمادة وعزبة غازى وعزبة البرية ومنشأة السادات، يعانون من نقص مياه الشرب، ويقوم الأهالي في تلك المناطق بشراء مياه الشرب بمقدار 3 جراكن يوميا الواحد بـ2 جنيه.

وتابع أن عددا من السيدات بتلك المناطق تقوم بغسل الأواني بمياه الصرف الصحي لعدم وجود مياه، فضلا عن غسل ملابس أسرهم.

وفي سياق متصل تقدم عدد من أهالي تلك المناطق  بشكاوي إلي مجلس مدينة أولاد صقر وشركة مياه الشرب لعدم وصول المياه إليهم منذ فترة طويلة، مما كبدهم خسائر فادحة من شراء المياه، فضلا عن تعرضهم للأمراض نتيجة غسل الأواني في مياه الصرف الصحي بالمشروع بعزبة المسري وباقي العزب تسخدم مياه الترع في غسيل الأواني والملابس، مطالبين  المسئولين بفتح مياه الشرب ساعتين يوميا لكي يتمكنوا من قضاء متطلباتهم من المياه.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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