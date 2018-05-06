احالة 73 عامل بمستشفى كفر الزيات بالغربية للتحقيق لتغيبهم عن العمل

احالة 73 عامل بمستشفى كفر الزيات بالغربية للتحقيق لتغيبهم عن العملالأحد، 06 مايو 2018 10:42 ص
مستشفى كفر الزيات
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احال الدكتور عثمان شعلان رئيس مركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربيه،73 من العاملين بمستشفى كفر الزيات العام والإدارات التابعه للتحقيق لتغيبهم عن العمل.
جاء ذلك خلال جولة مفاجئة لرئيس المدينه تفقد فيها قسم الغسيل الكلوي والاستقبال،وبالتفتيش الإدارى على دفاتر الحضور والانصراف الخاصة بمستشفى كفر الزيات العام تبين غياب 73 من العاملين بالمستشفى وهم 37 طبيب 22 ممرضه و ممرضه و14 فنى وإدارى وتم إحالتهم للتحقيق.
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