إياد علاوى: الإنتخابات المقبلة ترسم منعطفا مصيريا فى تاريخ الشعب العراقي

إياد علاوى: الإنتخابات المقبلة ترسم منعطفا مصيريا فى تاريخ الشعب العراقيالأحد، 06 مايو 2018 07:26 م
إياد علاوي زعيم ائتلاف الوطنية العراقى
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شدد زعيم ائتلاف الوطنية العراقى إياد علاوى، اليوم الأحد، على "ضرورة أن تتمتع الانتخابات البرلمانية المقبلة بقدر من النزاهة والشفافية، مؤكدا أنها ترسم منعطفا مصيريا فى تاريخ الشعب العراقى والعملية السياسية".
وقال علاوى فى كلمة خلال حفل انتخابى لقائمته فى مدينة الناصرية، حسب بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - إن "على الجماهير الذهاب إلى الانتخابات بكثافة واختيار الأصلح" ، محذرا من "تحريف إرادة الناخب العراقى والتلاعب بصوته وشراء الذمم".
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات التشريعية الخاصة بعضوية مجلس النواب بدورته الرابعة فى الـ 12 من شهر مايو الحالي.ش
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