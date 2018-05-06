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إحالة 74 من العاملين بمستشفى كفر الزيات للتحقيق لتغيبهم عن العمل

الأحد، 06 مايو 2018 12:49 ص
إحالة 74 من العاملين بمستشفى كفر الزيات للتحقيق لتغيبهم عن العمل


الغربية عادل ضرةالغربية عادل ضرة
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قرر الدكتور عثمان شعلان رئيس مركز ومدينة كفر الزيات  بمحافظة الغربية، إحالة 74 من العاملين بالمتشفى للتحقيق لتغيبهم عن العمل، منهم 37 طبيبا و22 ممرض وممرضة، و14 فنى وإدارى، كما قرر إحالة الطبيب النوبتجى بالفترة المسائية للتحقيق، جاء ذلك خلال زيارة رئيس المركز والمدينة لمستشفى كفر الزيات العام حيث تفقد قسم الغسيل الكلوى والاستقبال.

كما قام رئيس المدينة بزيارة إلى مستشفى الحميات بالمدينة للاطمئنان على سير العمل بالمستشفى وبالتفتيش الإدارى تبين أن العمل قائم ومنتظم.

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