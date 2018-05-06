أخطاء ببطاقات انتخابية وأعمال عنف توقف انتخابات البلدية بولاية قفصة التونسية







كتبت آمال رسلان

قررت الهيئة الفرعية للانتخابات بولاية قفصة التونسية تأجيل الانتخابات البلدية بالولاية إلى حين تحديد موعد رسمى جديد، وذلك بعد تسجيل خروقات أخلت بصحة العملية الانتخابية.

وقالت وكالة الأنباء التونسية، إنه تم تهشيم صندوقى الاقتراع بالمكتب عدد 1 والمكتب عدد 3، حيث قال رئيس هذا المكتب إن اشخاصا قاموا باقتحام المركز وتهشيم صندوقي اقتراع من مجموع أربعة صناديق موجودة بالمركز.

وبعد هذه الحادثة تجمعت بمدخل هذا المركز الذى تم غلقه، أعداد كبيرة من المواطنين الذين عبّروا عن استيائهم لما حصل من أخطاء وإشكاليات بعدد من مراكز الاقتراع بمدينة المظيلة.

وتتمثل الخروقات في حدوث خطأ فى توزيع البطاقات الإنتخابية، حيث تمّ استبدال البطاقات الإنتخابية عن طريق الخطأ بين عدد من مراكز اقتراع. حيث تضمّنت ورقة الاقتراع فى بعض المراكز عددا من القائمات أكبر من القائمات المترشحة، إضافة إلى الاحتجاج من قبل بعض رؤساء القائمات وعدد من المواطنين.



اللجنة الانتخابية



تكسير صندوق الانتخابات