أبو الغيط يتسلم أوراق اعتماد مندوب السعودية الجديد لدى الجامعة العربية

أبو الغيط يتسلم أوراق اعتماد مندوب السعودية الجديد لدى الجامعة العربيةالأحد، 06 مايو 2018 02:44 م
أحمد أبو الغيط أمين عام الجامعة العربية
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تسلم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الأحد، أوراق اعتماد السفير أسامة النقلى سفير المملكة العربية السعودية الجديد لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية .
وقال النقلى فى تصريح للصحفيين ، تشرفت اليوم بلقاء الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط وقدمت له خطاب اعتمادى كمندوب دائم للمملكة العربية السعودية لدى الجامعة العربية .
وأضاف أن الجامعة العربية هى بيت العرب الأول ، مشيرا إلى لديه تجربة دبلوماسية كبيرة فى التعامل مع الجامعة، وأعرب عن تطلعه لاستكمال تلك المسيرة بما يخدم أهداف وتطلعات الدول العربية وبيت العرب .
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