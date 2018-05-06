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أبو الغيط يتسلم أوراق اعتماد مندوب السعودية الجديد لدى الجامعة العربية

الأحد، 06 مايو 2018 02:44 م
أبو الغيط يتسلم أوراق اعتماد مندوب السعودية الجديد لدى الجامعة العربية أحمد أبو الغيط أمين عام الجامعة العربية


القاهرة (أ ش أ)
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تسلم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الأحد، أوراق اعتماد السفير أسامة النقلى سفير المملكة العربية السعودية الجديد لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية .

وقال النقلى فى تصريح للصحفيين ، تشرفت اليوم بلقاء الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط وقدمت له خطاب اعتمادى كمندوب دائم للمملكة العربية السعودية لدى الجامعة العربية .

وأضاف أن الجامعة العربية هى بيت العرب الأول ، مشيرا إلى لديه تجربة دبلوماسية كبيرة فى التعامل مع الجامعة، وأعرب عن تطلعه لاستكمال تلك المسيرة بما يخدم أهداف وتطلعات الدول العربية وبيت العرب .

 


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