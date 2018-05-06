أبو الغيط يتسلم أوراق اعتماد مندوب السعودية الجديد لدى الجامعة العربية







القاهرة (أ ش أ)

تسلم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الأحد، أوراق اعتماد السفير أسامة النقلى سفير المملكة العربية السعودية الجديد لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية .

وقال النقلى فى تصريح للصحفيين ، تشرفت اليوم بلقاء الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط وقدمت له خطاب اعتمادى كمندوب دائم للمملكة العربية السعودية لدى الجامعة العربية .

وأضاف أن الجامعة العربية هى بيت العرب الأول ، مشيرا إلى لديه تجربة دبلوماسية كبيرة فى التعامل مع الجامعة، وأعرب عن تطلعه لاستكمال تلك المسيرة بما يخدم أهداف وتطلعات الدول العربية وبيت العرب .