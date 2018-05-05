6 مصابين برصاص الاحتلال الإسرائيلى وسط قطاع غزة







(أ ش أ)

ارتفع عدد المصابين الفلسطينيين، اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى شرقى مخيم المغازى وسط قطاع غزة، إلى ستة مصابين بينهم مسعف، وأحدهم حالته خطيرة.

وقالت مصادر طبية إن جنود قوات الاحتلال المتمركزين فى موقع (أبو صفية) العسكري، أطلقوا الرصاص صوب مجموعة من الشبان شرقى المغازي، ما أدى إلى إصابة 6 منهم، أحدهم جروحه خطيرة، وبينهم مسعف فى الهلال الأحمر.

ونقلت طواقم الإسعاف المتواجدة بالمكان، المصابين إلى مستشفى (شهداء الأقصى) فى دير البلح.