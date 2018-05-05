6 مصابين برصاص الاحتلال الإسرائيلى وسط قطاع غزة

6 مصابين برصاص الاحتلال الإسرائيلى وسط قطاع غزةالسبت، 05 مايو 2018 04:22 م
عنف قوات الاحتلال - أرشيفية
إضافة تعليق
ارتفع عدد المصابين الفلسطينيين، اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى شرقى مخيم المغازى وسط قطاع غزة، إلى ستة مصابين بينهم مسعف، وأحدهم حالته خطيرة.
وقالت مصادر طبية إن جنود قوات الاحتلال المتمركزين فى موقع (أبو صفية) العسكري، أطلقوا الرصاص صوب مجموعة من الشبان شرقى المغازي، ما أدى إلى إصابة 6 منهم، أحدهم جروحه خطيرة، وبينهم مسعف فى الهلال الأحمر.
ونقلت طواقم الإسعاف المتواجدة بالمكان، المصابين إلى مستشفى (شهداء الأقصى) فى دير البلح.
إضافة تعليق
"خد بالك من أشعة الشمس".. الالتهابات وحمو النيل وتغير لون الشعر وتساقطه أبرز الأضرار.. وهذه الطرق الآمنة للخروج فى الصباح للاستفادة منها وسبل الوقاية منها وقت الظهيرة.. و3 عصاير مهمة لحمايتك
رقاب المرتشين تحت مقصلة الرقابة الإدارية.. ضبط 4 مسئولين بوزارة المالية متلبسين بتقاضى رشوة.. إحباط محاولة سرقة 800 ألف جنيه من حساب مؤسسة خيرية.. وسقوط مدير بنك سابق برشوة 1.3 مليون جنيه لتسهيل قروض
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة