28 سفينة إجمالى حركة موانئ شرق وغرب بورسعيد على مدار 24 ساعة







بورسعيد – محمد فرج

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس،اليوم السبت،إنتظام حركة الملاحة وتسجيل دخول 28 سفينة،بموانئ شرق وغرب بورسعيد.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3سفن وخروج 3 سفن ويتراكى على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول 5 سفن .

ومن ناحية أخرى سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن وخروج 4 سفن ويتراكى على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين .

كما سجل الميناء دخول سفينة ويتراكى على الأرصفة سفينة أخرى ومن المنتظر دخول 1 سفينة وجارى تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.