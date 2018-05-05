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السبت، 05 مايو 2018 01:48 م
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28 سفينة إجمالى حركة موانئ شرق وغرب بورسعيد على مدار 24 ساعة

السبت، 05 مايو 2018 01:34 م
28 سفينة إجمالى حركة موانئ شرق وغرب بورسعيد على مدار 24 ساعة ميناء بورسعيد - أرشيفية


بورسعيد – محمد فرج
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس،اليوم السبت،إنتظام حركة الملاحة وتسجيل دخول 28 سفينة،بموانئ شرق وغرب بورسعيد.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3سفن  وخروج 3 سفن ويتراكى على الأرصفة سفينتين  ومن المنتظر دخول 5 سفن .

ومن ناحية أخرى سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن وخروج 4 سفن  ويتراكى على الأرصفة  3 سفن  ومن المنتظر دخول  سفينتين  .

كما سجل الميناء دخول سفينة ويتراكى على الأرصفة سفينة أخرى ومن المنتظر دخول 1 سفينة وجارى تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

 


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