28 سفينة إجمالى حركة موانئ شرق وغرب بورسعيد على مدار 24 ساعة

28 سفينة إجمالى حركة موانئ شرق وغرب بورسعيد على مدار 24 ساعةالسبت، 05 مايو 2018 01:34 م
ميناء بورسعيد - أرشيفية
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس،اليوم السبت،إنتظام حركة الملاحة وتسجيل دخول 28 سفينة،بموانئ شرق وغرب بورسعيد.
وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3سفن وخروج 3 سفن ويتراكى على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول 5 سفن .
ومن ناحية أخرى سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن وخروج 4 سفن ويتراكى على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين .
كما سجل الميناء دخول سفينة ويتراكى على الأرصفة سفينة أخرى ومن المنتظر دخول 1 سفينة وجارى تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.
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